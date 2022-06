Pro ženy to byla zároveň generálka na pohárová utkání EuroHockey Club Challenge I women 2022, která uvidí od 3. do 6. června Městský stadion v Rakovníku. Pozemní hokejistky vyzvou v sobotu 4.6. od 16:45 hodin italský celek AD Valverde a v neděli 5.6. od 14:45 hodin irský Loreto HC.

HC 1972 Rakovník - TJ Plzeň Litice 2:2 (1:1)

Pozemkářky si z Plzně přivezly vítězství 3:0, a tak v domácí odvetě mohly nastoupit relativně v klidu.Ten sice narušila v 19. minutě litická Brejchová na 0:1, ale ještě do přestávky znamenala vydařená teč Mánkové srovnání na 1:1 a i v druhém poločase měl Rakovník více šancí. Jednu z nich proměnila po individuální akci Daňková, ale jinak byl Rakovník s produktivitou na štíru. Toho Litice využily k vyrovnání z hokejky Duchkové po trestném rohu na konečných 2:2.

"Spokojenější jsem byl po zápase v Plzni. Soupeřky mají mladý tým, který nedá nic zadarmo a nám se dnes tolik nedařilo. Postup do finále je úspěch a my se budeme snažit na boj o titul co nejlépe připravit," uvedl po utkání pro Rakovnický deník trenér Martin Seemann.

Sestava HC 1972: Wittmannová-Křikavová, Tománková, Ohnemichlová, Holubová, Vorlová, Bašová, Mánková, Stehlíková, Daňková, Kantoříková, Matoušková, Přibíková, Hanzlová, Bašová, Ferštlová. Trenér Martin Seemann.

Lubná udržela naději, nepěkné derby viděl Zavidov

TJ Plzeň Litice - HC 1972 Rakovník 7:5 (3:3) sn 1:2

Rakovník si do Plzně přivezl vedení z prvního zápasu 2:0 a naděje na postup. " Máme letos velmi dobře poskládaný tým a chceme se znovu probojovat do boje o zlato, ale bude to velmi těžké" vyjádřil přání všech před odjezdem nejzkušenější obránce Josef Dašek a jeho slova se potvrdila.

Na úvodní Uhlířův gól stačil odpovědět po trestném rohu Seemann a skóre otočil Klaban na 1:2. Domácí ale v útoku pokračovali až na 3:2 a poločasové skóre vrátil na remízový stav nestárnoucí Procházka.

Drama gradovalo v druhém dějství, Karafiát sice vstřelil čtvrtý gól, ale Litice obrátily stav až na 6:4 a začínalo se prakticky znovu. Devět minut před koncem vstřelil z trestného rohu Branšovský pátou postupovou branku, avšak domácí minutu před koncem vybojovali po vydařené Koryťákově střele na 7:5 rozhodující samostatné nájezdy.

Tam se stal ale rakovnickou zdí gólman Hraba a postup zařídili úspěšní střelci Trejbal s Klabanem.

Spokojený byl i hrající trenér a hrdina samostatných nájezdů Pavel Hraba: "Hodně těžký zápas a hodně branek, pro nás šťastný závěr a vytoužený postup do finále proti SK Slavia Praha."

Sestava HC 1972: Hraba, J. Seemann-Branšovský, Dašek, J. Klaban, J. Ostaš, Ohnemichl, Jahoda, Š. Klaban, Trejbal, M. Ostaš, Procházka, M. Seemann, Prokop, Skála, Karafiát. Hrající trenér Pavel Hraba.

OBRAZEM: Nahlédněte do zákulisí ankety Puma fotbalista roku s Milanem Kounovským