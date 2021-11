Rakovnický KK s převahou vede nejvyšší krajskou soutěž

Dlouholetý účastník na krajských zelených stolech letos potvrzuje výbornou formu a těží z vyrovnané sestavy. Důkazem je suverénní první místo v KS I. třídy stolních tenistů a velké naděje do závěrečného play off o postup do divize.

Nejúspěšnějším hráčem lídra kraje je Pavel Štěpánek, jehož zdobí brilantní technika i bohaté zkušenosti i z vyšších soutěží. | Foto: Miroslav Koloc

Svoji neporazitelnost KK Rakovník prodloužil v dalším kole se Sokolem Hředle, který porazil jasně 10:0, i v Sedlčanech, kterým s přehledem odvedl loňskou porážku i s úroky a v sestavě Štěpánek, Kolovratník, Lédl a Štengl přehrál domácí stolní tenisty 10:3.