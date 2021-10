Nadějný stav pak domácí dokázali proměnit v první tři body do středočeské divizní tabulky.

Utkání rozhodla první třetina zápasů. V úvodní čtyřhře se první drama na pět setů se šťastným koncem pro domácí konalo v duelu Štepka, Chaloupka - Váňa, Pavlíček 3:2. Za stavu 2:0 po úvodních deblech pak i v singlech porazil Přibík Váňu 3:2 v koncovce pátého setu 13:11, Rezek ho napodobil ve střetnutí proti Pavlíčkovi 12:10, když odvracel mečbol, a do třetice Chaloupka zdolal Zámyslického rovněž 3:2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.