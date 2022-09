"V současné době máme čtyři oddíly a zastřešujeme činnost pro 146 dětí. V různých věkových kategoriích od 3 let až po 16+ fungují MTV Dance a street dance, dále je to oddíl workoutu, kde máme členy od 6 do 42 let a box.

Dále nabízíme cvičení pro veřejnost, cvičení s dětmi od 1 roku, taneční sport, kruhové tréninky, fit dance, step aerobic, pilates, jumping, tabatu, bojová umění, aikido. Je toho hodně a z velkého zájmu máme radost, i když den má jen čtyřiadvacet hodin."

K takovému rozsahu činnosti jsou určitě potřeba i odpovídající prostory, jak vidíte budoucnost?

"Určitě nás mrzí problémy s cvičebními prostory, zatím vcelku bezvýsledně proběhla jednání s městem. Chybějící prostor pro více zájemců ale řešíme a cílíme na čtyři nové sály. Tím odpadnou i nemalé náklady a budeme mít vše pod jednou střechou Centra talentované mládeže. Opravdu bych ocenil, kdyby město řeklo, máte hodně dětí, výsledky, zájem, my vám ten prostor za vaší tělocvičnou prodáme, ať můžete lépe fungovat."

Důležitou součástí rakovnického Mek Gym jsou i trenéři a trenérky. Tou hlavní je Alice Trnková.

"Trénování několika stylů cvičení se věnuji dlouhodobě a od roku 2018 jsem spojila cestu s Mek Gym. Dneska už tu trénují i moje dcery. Mám radost, že tady mohu být součástí motivace a podpory v pohybu nejen pro talentované děti, ale i pro ty, které hledají svoje místo, že mohu pomáhat dospělým uskutečňovat jejich sportovní cíle a sny, jsem tu pro spokojenost dětí a jejich rodičů a mohu tady opravdu sportovat a tvořit srdcem."

Foto (kol) - Svoje pohybové nadšení a umění předvedly k nadšení početných diváků různé věkové kategorie MTV a street dance i na letošním srpnovém ročníku Free style Battle Lišany 2022, který uspořádal organizátorský tým v čele s Markem Haunerem.

