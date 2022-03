FOTO: Rakovnický Sokol se blíží ke krajskému play out

V Krajské soutěži II. třídy hostil Sokol Rakovník čtvrté Úholičky a třetí Buštěhrad a nutně potřeboval využít výhodu domácích stolů k bodovému zisku, který by ho posunul z 11. místa směrem ke středu tabulky. Jediný získaný bod však znamená naopak již téměř jistou účast v play out o udržení soutěže. V posledním dvoukole Rakovník zajíždí na půdu druhého Sokola Stochov-Honic a do Hudlic, na jejichž sedmé místo stále ztrácí tři body.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ani úvodní bod ve čtyřhře dvojice Jansa st. (vpravo) a Čermák nestačil na bodový zisk proti Úholičkám a Sokol Rakovník nejspíše čekají duely o udržení krajské příslušnosti v play out. | Foto: Miroslav Koloc

Sokol Rakovník - Úholičky 7:10 Domácí statečně bojovali až do stavu 4:4, kdy se hosté odpoutali sérií výher na rozhodujících 4:8 ve dvouhrách Čermák-Vojtěch 1:3, Jansa ml.-Novosad 1:3, Pitař-Novák 2:3 a Čermák-Rudolf 0:3. Body Sokol Rakovník: Jansa st. 2, Čermák 2, Jansa ml. 2, Pitař 0, čtyřhra Jansa st.-Čermák "Chybí nám Chládek, který má u nás střídavý start, body těžko získáváme a z jedenácté příčky je blízko do play out. I tam to bude těžké, protože nás čekají s největší pravděpodobností rezervy Králova Dvora, Zdic, Unhoště, nebo Hudlic a většina z nich může využít nějakou posilu ze soupisky A mužstev z vyšší soutěže, " okomentoval vyhlídky rakovnického Sokola Luboš Čermák. Sokol Rakovník - Sokol Buštěhrad 9:9 V úvodní čtyřhře tentokrát bodovali mladíci Jansa ml. s Pitařem, ale hosté dokázali vybojovat vedení 6:7. Pak přišel rakovnický obrat až na nadějných 9:7, když Jansa st. porazil Lafka 3:2, Čermák Řezníčka 3:0 a Jansa ml. si poradil ve čtyřech setech s Krejčím. Závěrečné body však patřili jednoznačně hostům. Koláček zazářil pěti góly, už předtím ale florbalisté zbytečně přišli o body FOTOGALERIE: Lvice lídra nedokázaly zastavit. Nedaly ani gól