Na jednom společném tréninku s oddílem rakovnického karate se potkal s Radkem Červeným, který v té době dělal karate u Františka Kopunce. Mezi Jiřím a Radkem okamžitě vzniklo silné a dlouholeté přátelství, které setrvává dodnes.

Po ukončení kariéry v pozemním hokeji oslovil Jiřího právě Radek Červený a nabídl mu, zda by mu nechtěl začít vypomáhat na trénincích. Pro „Kapiho“ to byla zajímavá nabídka a od té chvíle působí v TJ TZ Rakovník. V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěl o svém prvním zápase v ringu, o zážitcích v pozemním hokeji a na jakého svého trenéra vzpomíná nejraději.

Jiří, v kolika letech jste se začal věnovat boxu?

Pokud si to pamatuji správně, s boxem jsem začal, když mi bylo nějakých deset let. Trénovat jsem začal zde v Rakovníku a k klubu mě přivedl můj táta, který v té době začal pomáhat s tréninky panu Mendíkovi. Milan Mendík vedl boxerské tréninky jako hlavní trenér, společně s dalšími kouči, kterými byli tehdy kromě táty ještě pánové Kubička a Eda Salai.

Čím vás tedy box zaujal nejvíc?

Že jste odkázaný jen sám na sebe. Pokud si tedy pokazíte nějaký zápas, můžete si za to pouze vy sami.

Věnoval jste se i jiným sportům, kromě boxu?

V šesti letech jsem začal hrát pozemní hokej a doplňkově jsem dělal box. Box se mi vždy líbil, ale blíže jsem měl právě k pozemnímu hokeji.

V jakých klubech jste si zahrál?

Působil jsem v rakovnickém klubu, a to vlastně celou svou kariéru, kromě pár přestupů do jiných klubů, kde jsem byl spíše na hostování.

Jak dlouho jste se věnoval pozemnímu hokeji?

Pozemák jsem hrál asi do svých pětadvaceti let. V mládežnických kategoriích jsem působil také v české reprezentaci – od nějakých 15 do 25 let.

Jakou dobu jste se připravoval na svůj první zápas v ringu?

Trénoval jsem asi rok, ale do ringu jsem šel spíše ze zvědavosti, když už jsem trénoval. Pamatuji si, že svůj první zápas jsem odboxoval zde v rakovnické hale.

Máte z vašeho prvního zápasu nějaké zajímavé historky?

Zajímavou asi přímo nemám, ale pamatuji si, že jsem byl hodně nervózní, protože jsem vůbec netušil, co mě v ringu vlastně čeká. Přiznám se, že jsem si zápas ani moc neužil. Člověk je trochu v tranzu a myšlenkami je úplně jinde.

Kdo byl vaším prvním boxerským trenérem?

První, kdo mě začal trénovat byl už zmíněný můj táta s panem Mendíkem. A určitě mohu říci, že lepšího trenéra, než byl Milan Mendík, jsem pak už nikdy nezažil. Tréninky pod jeho vedením byly na vysoké úrovni a dával tomu naprosto vše. Tomuto krásnému sportu byl oddaný a dělal to hlavně srdcem.

Jak tedy probíhaly tréninky pod vedením pana Mendíka?

Byly hodně stabilní. Začínalo se rozcvičkou, která probíhala formou různých soutěží – hrály se míčové hry, jako třeba fotbálek, rugby a mnoho dalších. Každý trénink byl jiný a pokaždé byl zaměřený na něco jiného.

Kolik zápasů jste již odboxoval?

Přesné číslo si nepamatuji, ale myslím si, že takových patnáct zápasů bych za sebou mít mohl. Jak už jsem říkal, u mě vždy více převažoval zmíněný pozemní hokej. Dříve se také nejezdilo boxovat tak často, jako je tomu třeba dnes. Lidí, kteří se boxu věnovali, nebylo mnoho. Dnes je přeci jen situace trochu jiná a tento sport je více populární.

Máte nějaký úspěch, kterého si ceníte a nebylo snadné jej docílit?

Když jsem hrál už za chlapy, dosáhli jsme v pozemním hokeji na titul mistrů České republiky a dále v reprezentaci ještě v dorostu se nám podařilo zvítězit na turnaji v Praze.

Měl jste v dětství nějaké vzory, ve kterých jste se viděl?

Z boxu se mi nejvíce líbil Mike Tyson – toho jsem hodně obdivoval. Bylo neskutečné, co vše tento borec uměl. Jinak jsem v dětství asi jako každý hodně sledoval hokej, takže se mi vždy líbil třeba Jaromír Jágr. Ale abych se v někom viděl, to se říci myslím nedá.

Jak jste se dostal na post trenéra boxu?

Začalo to tak, že mě oslovil Radek Červený, který už v té době měl v Rakovníku box na starost, ještě s dalším trenérem „Čárou“ Kuncem a nabídl mi, abych si k němu na boxérnu přišel zatrénovat. Časem jsem mu začal na trénincích vypomáhat a takhle to vlastně začalo.

Takže k tomu, aby se z vás stal trenér, vás namotivoval právě Radek?

Ano. Byl to vlastně jeho nápad. A rozhodně tohoto rozhodnutí nelituji.

Co vás na postu trenéra nejvíce naplňuje?

Když jsou spokojeni všichni naši svěřenci, když mají z tréninku dobrý pocit a vědí, že trénink je k něčemu dobrý. Podstatné však je, že všichni, kteří na tréninky chodí, ať jsou to děti nebo dospělí, tak chtějí něco dělat. Mají k pohybu kladný vztah. Mě tedy naplňuje pracovat s lidmi, kteří mají zájem se hýbat. Je jasné, že do ringu nemůže jít úplně každý. Pro všechny to prostě není.

Jezdíte s dětmi také na soustředění?

Celkem pravidelně. Děti jsou velmi rády, že je někam vezmeme a je na nich vidět, že chtějí sportovat, protože si samy o tréninky říkají.

Jakých tréninkových metod jste zastáncem?

V boxu nejde o metody. Hlavní je, aby trénink měl smysl. Musí být nějak zaměřený. Je to rozdělené – na rychlost, vytrvalost, dynamiku a podobně. Na tréninku je vždy více trenérů, a tak se snažíme ke každému přistupovat individuálně.

Jaké věkové kategorie v současné době trénujete?

Dá se říci, že všechny. Máme v oddíle jak mladší, tak starší děti. Více se momentálně zaměřuji na skupinu klientů do 35 let a dále starší klientelu má na starosti právě Radek Červený, společně s další trenérkou – Martinou Kučerovou. Jejich tréninky jsou zaměřené hlavně na kondiční cvičení. Tréninky pod vedením těchto dvou trenérů jsou opravdu kvalitní, věnují se tomu naplno a dělají to velmi dobře. Je vidět, že je tato práce skutečně baví.

Co byste poradil začínajícím sportovcům?

Hlavní je, aby ten sport chtěli dělat sami od sebe. Myslím si, že je špatně, když je do sportu někdo nutí. Na trénincích je to pak také vidět. Když chodí na boxérnu jen proto, že je tam někdo posílá a nebaví je to, je to složité jak pro trenéry a také samozřejmě pro ně. Jsou na tréninku vlastně z donucení a ne z důvodu, že by se boxu chtěli věnovat. Zkrátka musí mít oni sami chuť ten sport vyzkoušet.

Jiří Kapoun

Narodil se v roce 1977 v Rakovníku. V šesti letech začal hrát pozemní hokej, který tenkrát spadal pod Tělovýchovu jednota Rakovník. V mládežnických kategoriích působil také v české reprezentaci. Na postu trenéra oddílu boxu TJ TZ Rakovník působí od roku 2002.

DAVID ŠRÉDL