V prvních dvou duelech ve skupině Češi narazili na nakonec bronzové Holanďany, se kterými prohráli 2:6, když se poprvé na turnaji trefil Trejbal, a letos suverénní Němce, kteří v domácím prostředí vrátili evropský titul na své hokejky.

„Do zápasu jsme dali všechno, teď jsme z prohry s Holandskem zklamáni, moje branka padla po hezké kombinaci, ale jinak nám to do branky nepadalo,“ okomentoval svůj debut na mistrovství Josef Trejbal a doplnil ho další benjamínek týmu Štěpán Klaban: „V utkání s Německem byla nádherná atmosféra, kterou vytvořilo vyprodané hlediště, i přes porážku to byl zážitek. Čeká nás další těžký soupeř Belgie.“

S Belgičany doslova excelovali rakovničtí střelci. Za stavu 1:2 otáčeli skóre pro červenomodrobílé barvy Trejbal a Seemann, vítěznou čtvrtou trefu přidal v závěrečné minutě střetnutí z trestného rohu Tomáš Jahoda. „Snažil jsem se to trefit co nejlépe, díky za to a tři body, k výbornému výkonu jsme měli i trochu štěstí,“ hlesl Jahoda.

Ve skupině o páté místo a postup na mistrovství světa remizovali Češi s Polskem 3:3, když srovnával opět Jahoda po vybojovaném míčku a přesném zakončení v předposlední minutě zápasu. Chleba o postup se lámal i v závěrečném duelu s Ukrajinou. Češi vedli zásluhou proměněného trestného rohu Jahody a akci Trejbala už 2:0, za stavu 2:2 rozhodl o výhře v samotném závěru Železný.

Po závěrečném hvizdu mistrovství zhodnotil české a rakovnické vystoupení i nejzkušenější reprezentant Pavel Hraba, který podržel tým skvělými zákroky a v jehož sbírce už cinkají dvě evropská stříbra a jeden bronz z minulých šampionátů. „Celý turnaj probíhal v krásné atmosféře a naše páté místo je podle mě současné maximum a pro tým velký úspěch. Rakovničtí kluci nastříleli celkem osm branek z celkových čtrnácti českých. Zároveň si odvážíme další motivaci a sportovní zážitky, osobně, pokud budu zdravý a dostanu se do nominace, tak chci ještě na mistrovství světa do české branky nastoupit,“ culil se gólman Hraba.

Celkové pořadí HME 2020: 1. Německo 2. Rakousko 3. Holandsko 4. Rusko 5. Česká republika 6. Belgie 7. Polsko 8. Ukrajina.

Miroslav Koloc