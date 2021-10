Prague Tigers B x FBC Rakovník A 8:3 (2:1/3:1/3:1)

Rakovník vstoupil do utkání nadějně, když Koláček byl na konci úspěšné kombinace s Víchem. Zanedlouho se vyrovnala nejen hra, ale i skóre na tabuli. Na neproměněné trestné střílení Koláčka odpověděli Tigers další brankou. Během druhé části soupeř odskočil na rozdíl 3 branek, v závěrečné třetině si vybudoval dokonce pěti brankový náskok.

Jakub Koláček 2+0

Petr Ježek 1+0

Václav Vích 0+1

Václav Vlk 0+1

Vít Němeček: „Nezvládali jsme obrannou činnost a to i její základy. Mohl to být vyrovnaný zápas, ale prohráli jsme si ho z velké části sami.“

FBC Rakovník A x FBK Fat Pipe Vosy Praha 3:10 (2:3/0:2/1:5)

Do druhého utkání nastoupili rakovničtí florbalisté odhodlaní soustředit se na defenzivu a vyvarovat se chyb z předchozího boje. Přes to se pražské Vosy do 12. minuty dokázaly prosadit hned třikrát. Ovšem závěr první třetiny patřil Rakovníku, když snížil na jednobrankové manko. Po přestávce i přes velké příležitosti branky padaly pouze do sítě Pospíšila. V poslední části Rakovník vsadil vše na útok, z čehož těžila hlavně soupeřova skvělá produktivita.

Jakub Koláček 1+1

Petr Ježek 1+0

Václav Vích 1+0

Petr Čech 0+1

Zdeněk Tomek 0+1

Vít Němeček: „Naše hra se proti prvnímu utkání o hodně zlepšila. Také z důvodu, že nám soupeř dával dostatek prostoru na rozehrávku. Bohužel v brankové produktivitě jsme nedokázali udržet krok. V tomto utkání byl zraněn junior Malý. Přejeme mu brzké uzdravení.“

Sestava: Pospíšil - Němeček, Kochánek, Tomek, Humr - Koláček, Vích, Malý, Čech, Ježek, Vlk.