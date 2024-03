Už několikáté kolo na rakovnických florbalistech leží velká deka a hráči se v zápasech spíše hledají. Pro předposlední představení se do sestavy vrátily některé opory a nadešel tak ideální čas přetrhnout nepříznivou šňůru proher. Zároveň týmy, kterým měl Rakovník čelit, jsou v tabulce pod ním a v předešlých kláních již byly poraženy. Avšak roli favorita FBC Rakovník potvrdil pouze ve druhém případě.

Rakovničtí florbalisté se konečně radovali z výhry, č. 88 má Václav Vích, vedle Tadeáš Kyncl. | Foto: Alžběta Pyskatá

FBC Rakovník - FBC Jeleni Unhošť 1:5 (0:1/1:2/0:2)

Zápas měl naprosto odlišný obraz hry, než v předešlém střetnutí. Jeleni naskočili do utkání ve vysokém tempu, kdy se jim vrátili někteří hráči a navíc disponovali třemi velmi dobře fyzicky vybavenými útoky. Přestože měl Rakovník na svých holích zkušenost i kvalitu, v tomto zápase to nebylo znát. Hráči nedokázali najít klid při zakládání útoku a kombinovat pod neustálým tlakem soupeře.

Na šance bylo utkání i tak poměrně vyrovnané, nicméně Rakovníku chybělo štěstí i přesnost v koncovce, naopak Unhošť své příležitosti profesorsky využívala a působila přímočařeji.

Bodový zisk byl na dosah téměř do konce, ovšem v polovině poslední třetiny Jeleni dvěma góly výsledek zlomili a bylo hotovo.

Jakub Koláček 1+0

FBC Rakovník - FBC Berani Kladno 8:3 (3:0/3:1/2:2)

Předešlý zápas byl pro Rakovník pravděpodobně potřebnou fackou, která dala podnět k tomu, aby si hráči po další prohře sedli a trochu si “promluvili”.

Ať už to bylo debatou nebo ne, do následného utkání naskočil tým s úplně jinou energií. To bylo znát především v první polovině zápasu. Rakovničtí hráči vyloženě bojovali o každý míček, byli všude první a na hřišti bylo jasně zřejmé, jaké mužstvo chce víc vyhrát.

Rakovník si pomohl rychlými góly a naopak brankář Vyskočil svými skvělými zákroky dlouho držel luxusní náskok, který se povedlo udržet až do závěrečného hvizdu.

Tadeáš Kyncl 3+0

Lukáš Pyskatý 1+2

Tomáš Kříček 2+0

Jakub Koláček 1+1

Ondřej Fišer 0+2

Václav Vích 1+0

Petr Čech 0+1

Radek Humr 0+1

Lukáš Pyskatý „Tuto sezónu už nyní lze hodnotit jako nepovedenou, možná dokonce nejhorší za dobu mého působení v Rakovníku. Po soutěži si musíme sednout a říct si, jak pokračovat dál a co je pak nutné změnit. Posledního ligového kola maximálně odmakat, abychom alespoň trochu odčinili předchozí výsledky.“

Sestava: Vyskočil - Kříček, Čech, Humr, Novotný - Koláček, Pyskatý, Fišer, Kyncl, Vích