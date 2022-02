Muži se do finále probojovali v dramatickém semifinále proti Bohemians Praha, když po základní části byl stav 5:5 a postup Rakovníku zajistili až v samostatných nájezdech Seemann a Trejbal, Slavia Praha vyřadila plzeňské Litice.

SK Slavia Praha - HC 1972 Rakovník 8:3 (4:0)

Ráz utkání určila hned první desetiminutovka, když slávistické šance proměnili Dubina, Zuna a Hanus na rychlých 3:0. Čtvrtou branku pak ve 22.minutě přidal Bodnár, ale Rakovník nešel do kolen a Seemann proměnil trestný roh na 4:1.V dalším průběhu pak šel Rakovník do hry bez brankáře, ale po faulu Trejbala skóroval Rybáček z trestného rohu na 5:1 a když na druhé straně ze sílícího tlaku neuspěli Seemann, Procházka i Klaban, rozjásal Pražany pošesté Bodnár.

Seemann pak krásně proměnil trestný roh, Procházka chytrou přihrávkou vybídl ke gólu na 6:3 Trejbala, ale to bylo z rakovnického gólového účtu všechno. Při pokračující power play Svatoň a Toms podtrhli do prázdné branky konečný výsledek a mistrovský titul do Edenu.

Halovou sezónu včetně finále mistrovství republiky okomentoval Pavel Hraba: "Už semifinále nás stálo hodně sil, vyrovnali jsme zásluhou Daška až v závěru a v nájezdech zachytal skvěle Honza Seemann. Finále nám nevyšlo podle představ, brzy jsme prohrávali a svoje šance neproměňovali, nevyšla nám ani dlouhá power play, dnes to nebyl náš den. I tak jsme hráli výborně v evropském poháru a z druhé příčky vybojovali postup do 2. evropské ligy, máme i republikové stříbro. Na to, že dlouhodobě vlastně nemáme v Rakovníku možnost trénovat v odpovídající hale, je to zázrak."

Sestava HC 1972: J. Seemann, Hraba - Dašek, Branšovský, Ostaš, Trejbal, Karafiát, Tran, Klaban, Skála, M.Seemann, Procházka. Hrající trenér Pavel Hraba.

Rakovník jde dál, ve Vlašimi vyhrál po skvělém výkonu

Pozemní hokejistky v cestě za medailí vyřadily v semifinále Slavii Hradec Králové po boji 2:1 trefami Daňkové a Přibíkové, obhájkyně titulu z Edenu si vystřílely postupovou cestu vysokým vítězstvím nad HC 1947 Praga.

SK Slavia Praha - HC 1972 Rakovník 7:1 (4:1)

Finále začalo pro Rakovník výborně, ve 14.minutě dlouhou přihrávku zpracovala Matoušková a šikovně pod rukou gólmanky Vančurové vstřelila úvodní gól na 1:0. Slavia však lépe kombinovala a svoji převahu i přes snahu výborné Wittmannové v rakovnické brance brzy vyjádřily i brankami, když jejich hru dirigovaly hlavně Babická, Lehovcová a Neusser.

Po přestávce pak Rakovník vsadil na větší útočnou aktivitu, ale obdržel po dalších individuálních chybách v obraně další dvě branky a proti už spokojené Slavii vybojoval jen minisérii trestných rohů. I ty však ukázaly nízkou rakovnickou produktivitu, a tak po závěrečné siréně zaslouženě zvedly ruce nad hlavu hráčky Slavie.Nejlepší rakovnickou hráčkou ve finále pak byla zvolena gólmanka Petra Wittmannová: "Chtěli jsme letos konečně ve finále uspět, ale přes dobrý začátek nám to proti lepší Slavii nevyšlo a bereme stříbro i za velmi dobré výsledky během sezóny proti ostatním týmům."

Sestava HC 1972: Wittmannová - Tománková, Jerijová, Ohnemichlová, Křikavová, Mánková, Stehlíková, Bašová, Vorlová, Daňková, Přibíková, Matoušková. Trenéři Martin Seemann, Klára Přibíková a Jan Ostaš.

