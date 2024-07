Rudolf Muzika dnes 11:10

Nadcházející velkou událostí mezinárodního významu bude hostit zrekonstruovaný stánek pozemního hokeje v Rakovník, kde se od 16. do 20. července odehraje mistrovství Evropy dívek do 21 let. České reprezentantky budou patřit k favoritkám turnaje, v němž se hraje o pouhou jedinou vstupenku do elitní skupiny šampionátu.