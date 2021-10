Pohromou se pak stala pětiminutovka deset minut před koncem, kdy HC 1972 inkasoval v rychlém sledu hned třikrát z hokejek Brzáka, Urbance a znovu Procházky. Trenér Pavel Hraba po utkání sportovně uznal kvality soupeře : " Slavia byla ve všem lepší, my jsme často ztráceli míček a opakovali chyby v bránění jako proti Bohemians, nestíhali jsme často včas obsazovat hráče."

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.