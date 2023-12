Čtvrtfinálový duel mistrovství světa florbalistek opět potvrdil, že světová špička je úzká a patří do ní kromě Švédska, Finska a Švýcarska už jen Česko. Právě to porazilo Dánsko vysoko 13:1 a radost putovala i na Rakovnicko, protože novostrašecká Martina Řepková dala dva góly a přidala navrch jednu asistenci. Branka na 7:0 byla její stá v reprezentaci!

Česko - Dánsko ve čtvrtfinále MS florbalistek, Martina Řepková vstřelila dvě branky. | Foto: Martin Flousek/ Český florbal

Český tým v Singapuru vyhrál třetí ze čtyři zápasů, podlehl pouze obhájkyním zlata Švédkách ve skupině. Proti Dánsku bylo jasno prakticky od začátku, kdy skórovala kapitánka Eliška Krupnová. Martin Řepková, která jí hraje křídlo v první formaci, zvyšovala v závěru první části na 5:0 a pak načala i účet druhé třetiny.

S Finskem to v semifinále, které se hraje v sobotu od 10 hodin Středoevropského času, bude nepochybně mnohem těžší. Podle Martiny Řepkové dokonce nejtěžší, aspoň tak to viděla před startem MS v rozhovoru pro Deník. „Je proti nim opravdu těžké hrát, jsou skvěle připravené takticky. Nicméně na mistrovství to může sednout každému ze světové špičky,“ řekla čerstvá gólová stovkařka Řepková.

A věří, že komu se to sedne letos nejvíc, to budou v daleké Asii právě české hráčky.

Držme jim o víkendu palce.

