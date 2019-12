Čistý hattrick, který nerozdělila přestávka ani gól soupeřek, to se i ve florbalem vidí málokdy…

Byl to můj vůbec první hattrick na mistrovství světa, jsem za něj hrozně moc ráda. I za to, že se prosadila celá naše pětka, protože doteď se nám to tolik nevedlo. Je super, že jsme se takhle naladily na zítřejší zápas.

Váš hattrick odpor Polek zlomil, v první třetině ale hodně kousaly, že?

Musím pochválit naše obránkyně, jak skvěle četly hru, protože pak jsme se hodně dostávaly do šancí. Možná jsme jich mohly proměnit víc, ale musíme jít od malých kroků. Speciální pochvalu dám našemu miminku, Míše Kubečkové (sedmnáctiletá hráčka dorazila na MS až v jeho průběhu po dodatečné nominaci). Hrála výborně, stejně jako Denisa Kotzurová.

V sobotu budete mít narozeniny, byla už tohle jejich oslava?

Vůbec by mi nevadila oslava ani zítra proti Švýcarkám, každopádně se na ten zápas těším.

Švýcarky však měly o den víc volna…

To nebude jejich výhoda. My měly dva dny volna teď a naše fyzioterapeutky se o nás výborně starají. I díky nim se cítíme skvěle a je i dobře, že jsme dneska hrály a neměly před semifinále volno.

Může být pro Švýcarky nevýhoda, že budou doma?

Určitě! Pro některé jejich hráčky to bude vrchol kariéry, což může být stresující a svazující. Nemůžeme s tím ale moc počítat, spíš jezdit po hřišti na sto deset procent. A předvést naší nejlepší hru. Se Švýcarskem pravidelně hrajeme, známe se a rozhodně není jasný favorit. My se toho ale lekat nebudeme.

Ony už tady hrály před plnou halou, vy spíš před prázdnou. Nedolehne na vás atmosféra?

V tomhle je výhoda našeho českého superfinále, protože jím prošly před vyprodanou halou vlastně všechny hráčky. Samozřejmě se o tom ještě večer pobavíme, co může nastat, protože to bude něco velkého, co ještě někdo hlavně z mladých nemusel nikdy zažít. Každopádně se strašně těším a věřím, že nás to namotivuje k co nejlepšímu výkonu.

Co bude základem české hry?

Určitě naše obrana. Musíme víc pomáhat gólmankám, protože si myslím, že necháváme vyniknout více než bychom měly. Od naší obrany se vše bude odvíjet, přestože útok máme výborný. Nesmíme ale vzadu propadat, to by nás mohlo mrzet.