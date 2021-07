Reprezentantce Přibíkové to v přípravě na mistrovství Evropy střílelo

Mílovými kroky se pozemním hokejistkám do 19 let blíží červencové Mistrovství Evropy 2021 ve Švýcarsku a jednou z posledních prověrek byla dvě mezistátní přípravná střetnutí s Rakouskem v pražském Edenu.

Vydatnými posilami českého výběru do 19 let v přípravě na ME byly v pražském Edenu proti Rakousku i rakovnické hráčky Alena Jerijová (nahoře druhá zleva), Rozárie Mrázová ( nahoře první zprava) i střelkyně dvou branek Veronika Přibíková ( dole třetí zleva | Foto: archiv reprezentace pozemních hokejistek ČR

V české reprezentačním dresu nastoupily v sestavě trenéra Petra Bodnára i tři Rakovničanky gólmanka Rozárie Mrázová, Alena Jerijová a Veronika Přibíková. "Hráčky pražské Slavie a rakovnického HC 1972 jsem sledoval také při extraligovém finále play off v Rakovníku. Čekají nás na Evropě těžké soupeřky a uvidíme, jak dokážeme vyladit formu a připravit se," řekl reprezentační trenér. Nejrychlejší „šplhoun“ světa je od Vltavy. Na začátku mě to moc nebavilo, říká Přečíst článek › Mladé reprezentantky v prvním červencovém víkendu nejprve Rakousko porazily 3:2 a v neděli se silnými soupeřkami remizovaly 3:3. Jedinou Češkou, která se přesně trefila v obou utkáních, byla právě útočnice HC 1972 Rakovník Veronika Přibíková,jež v každém duelu rozvlnila jednou rakouskou síť.