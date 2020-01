Český mistr začal dvěma smeči Hankinse, jinak ale dominovaly hlavně obrany a skóre narůstalo pomalu. Nymburk i díky trojce Bookera se závěrečným klaksonem vyhrál první čtvrtinu 21:15. Ve druhém dějství pak domácí ještě více přitlačili v obraně, zlepšili střelbu a o poločase šli do kabin s náskokem šestnácti bodů.

Ve třetí čtvrtině Nymburk, který díky výjimce od vedení soutěže nastoupil poprvé a naposledy v sezoně v domácím Sportovním centru a ne v pražské hale Královka, náskok navýšil až na dvaadvacet bodů. Jenže pak Středočeši polevili, Riga se chytla a pět minut před koncem snížila na rozdíl šesti bodů.

Trenér Oren Amiel si vzal oddychový čas, po kterém dvěma dvoubodovými koši uklidnil domácí tým pivot Hankins. Hosty poté definitivně zlomila prosincová posila Dixon, jenž sedmi body během krátké chvíle poslal Nymburk dvě minuty před koncem do patnáctibodového vedení.

Riga, která svou hru opírá hlavně o střelbu z dálky, přes nymburskou obranu dala jen pět trojek ze třiceti pokusů.

„Ty naše zápasy jsou si dost podobné. Odehrajeme výborně poločas, v podstatě si děláme, co chceme a pak soupeř hodně přitvrdí a přestane to být basket, ale trochu ragby. V tu chvíli máme problém si udržet naše tempo a lehkost, s níž hrajeme, a pak se útok zadrhne a soupeř se chytí. Na druhou stranu kromě jednoho zápasu v Řecku jsme to dokázali vždy dovést do konce. Na to si musíme dávat pozor, protože se nám to může jednou vymstít,“ uvedl nymburský hráč Vojtěch Hruban.

Nejvíce bodů: Hankins 14, Hruban 11, Booker, Dixon a Bohačík po 9, Kříž 8, Benda, Pumprla a Dalton po 5 – Krajina 12, Stumbris 11, Helmanis a Kurucs po 7. Fauly: 18:19. Trestné hody: 15/12 – 16/13. Trojky: 7:5. Doskoky: 47:40. Asistence: 21:11. (dš)