Zápas Česka s Walesem byl napínavý od začátku do konce. Oba týmy si fyzicky hrábly na dno sil, šanci měly obě strany. Brankářky však odolávaly a v závěru Česko zariskovalo a gólmanku nahradilo hráčkou do pole navíc. Ale Velšanky se ubránily, v závěru utekly do brejku a vybojovaly trestný roh, po němž Češky faulovaly a z penalty tým z britských ostrovů rozhodl.

Odchovankyně Rakovníka Karolína Bašová byla sice zklamána, ale zároveň měla jasno v tom, že děvčata se nemají za co stydět a odvedla dobrý výkon. "Zkusily jsme to na konci v jedenácti, protože jsme věděly, že nemáme co ztratit, bohužel to nevyšlo. Ale házíme to za hlavu a budeme se soustředit na další zápas," řekla Bašová pro stránky Českého svazu pozemního hokeje.

Ve druhém zápase Italky porazily Litvu 2:0 a zatím tak tabulku vedou se čtyřmi body a nejlepším skóre.

Rozhodne se v pátek, kdy naše hráčky hrají s Itálií (12:15) a Wales s Litvou (10:00). Pokud by Češky vyhrály, zahrají si v nedělním finálovém utkání.