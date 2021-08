CK Loko Rakovník se specializuje na závody na horských kolech. V současné době má 35 závodníků, a to jak z mládežnických kategorií, tak také v dospělých. Vede ho dlouholetý a zkušený závodník Robert Dobrý společně se svou manželkou Monikou, která se stará o organizaci chodu klubu, administrativu a zároveň je předsedkyní. Manželům Dobrým se podařilo vytvořit vynikající partu jak mezi mladými závodníky, tak i mezi jejich rodiči. Kromě závodů pořádají různé společenské akce – s dětmi jezdí na pravidelná soustředění do přírody a v zimním období na hory. Dále také připravují zábavný program pro rodiče s dětmi jako je pálení čarodějnic a mnoho dalších společenských akcí.

V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěl o týmu CK Loko Rakovník, o své cyklistické kariéře a jak probíhá příprava na závody.

Jak dlouho se věnujete cyklistice?

Asi od deseti let, takže už to je 37 let. Měl jsem sice kratší přestávky, ale jinak se dá říci, že vlastně celý život.

Čím vás tento sport nejvíce zaujal?

Líbí se mi, že jde o individuální sport. V cyklistice jste sami za sebe a není možné se za někoho schovávat. O silniční cyklistice se dá říci, že je to více týmový sport, ale při závodech na horských kolech je největší krása v tom, že je každý odkázaný sám na sebe. Zde si můžete sáhnout na dno svých sil. Závody na horských kolech jsou také zajímavé tím, že se pohybujete v krásném prostředí – jezdíte vlastně v přírodě, v lese a podobně.

Kolik má v současné době CK Loko Rakovník závodníků?

O těchto záležitostech má větší přehled manželka, která je předsedkyní klubu a také má na starosti administrativu. Nicméně máme 25 - 30 dětí a dále tam je zhruba 5 dospělých, kteří se aktivně zúčastňují závodů. Ale celkově to bude takových 35 závodníků.

Kolika závodů jste se již zúčastnil?

Než přišlo covidové období, tak to bylo třicet závodů za rok. Závody jsou vlastně každý víkend. Nyní od dubna jsem odjel zatím pouze dva závody, dále jsem ještě měl závody v cross-country a také jsem se zúčastnil jako každý rok Rakovnického cyklování. Děti mají za sebou závodů samozřejmě mnohem více.

Dosáhl jste nějakého úspěchu, kterého si ceníte?

To si přímo nevzpomínám. Dříve jsem jezdil ještě v mládežnických kategorií hodně silniční závody a také cyklokros. Samozřejmě, že na některých závodech jsem se umístil celkem slušně a později jsem přešel právě na horská kola, kde jsem několikrát zvítězil v cross-country také na amatérském mistrovství České republiky. Dále si vzpomínám, že jsem několikrát zvítězil ve své kategorii v nejvyhlášenějším maratonu na horských kolech – Králi Šumavy, tam jsem se dokonce umístil v absolutním pořadím na 3. místě a mnohokrát jsem dojel v nejlepší desítce.

Povíte čtenářům, jak probíhá cyklistický trénink?

Je velmi různorodý. Po konci každé sezony si uděláme menší pauzu – většinou je to 14 dní. Poté začínáme všeobecnou přípravou – různá cvičení zaměřená na kompenzaci, starší závodníci mají na programu posilování a plavání. Někteří k cyklistice dělají ještě nějaké jiné sporty, třeba hokej, fotbal a podobně. Na přelomu listopadu a prosince začínáme jezdit na kolech – na den či na dva dny, abychom nahnali nějaké kilometry, pokud nám to počasí samozřejmě umožní, a začínáme zvyšovat objem tréninku.

Jak se to mění před závody?

Když se začíná blížit začátek sezony, ubíráme trénink na objem a přidáváme na intenzitě. Důležitou součástí všeobecné přípravy je také strečink. Těsně před závody už se soustředíme pouze na kolo. Také velice záleží na toům, o jaké závody se jedná. Přístup k jednotlivým borcům je tedy hodně individuální.

Je potřeba před závody upravovat stravu?

Diety samozřejmě závodníci žádné nemají. Jelikož mají obrovský výdej energie, tak mohou vlastně jíst co chtějí, protože lehce spalují. Asi bych nedoporučoval dávat si večer před závody k večeři knedlo-vepřo-zelo, ale jinak jim stravu nehlídáme.

Jak tedy vypadá jídelníček mladých cyklistů?

Nejsem příliš zastáncem, aby mladší, než kadeti jedli nějaké energetické doplňky stravy, hlavně u těch mladších kategorií. U starších závodníků už je to přeci jen něco jiného. Před závody je dobré, když si dají něco lehkého, co jim dodá energii – třeba nějaké ovoce jako banán apod. Děti mají mít pestrou a vyváženou stravu a toho se snažím držet. Co se týče jídelníčku, tak máme k dispozici výživovou poradkyni.

Jak dlouho tým CK Loko Rakovník funguje?

Klub byl založen v roce 2012 a navázali jsme vlastně na činnost oddílu Lokomotiva Rakovník a spadáme pod tento oddíl i v současnosti. Rakovnický cyklistický klub fungoval již mnoho let a kořeny sahají až do dávné historie. V tuhle chvíli si to úplně přesně nevybavuji, ale určitě by se to dalo dohledat.

Znáte termín nejbližších závodů?

Teď zrovna v sobotu jedeme na Český pohár a jinak závody máme každý víkend. Pokud nám to opět nepokazí covid, tak bychom v říjnu měli v Rakovníku pořádat jeden ze závodů PAL Cupu. Momentálně se chystáme na srpnové mistrovství České republiky do Harrachova. Takže až do konce října máme každý víkend program plný. Sezona je nabitá.

Máte nějakého oblíbence na profesionální scéně?

Na závodech se hodně potkáváme s Ondrou Cinkem, který byl také nyní na olympiádě. Je to vlastně normální kluk, který toho v tomto sportu dokázal opravdu mnoho. Je také velkou inspirací pro naše mladé závodníky, kteří ho obdivují a rádi by kráčeli v jeho šlépějích. Takže asi nejvíce vzhlížím právě k tomuto borci.

Jak byste zhodnotil letošní Rakovnické cyklování?

Z mého pohledu to byla velice povedená akce. Sice tam bylo o něco méně lidí, než tomu bývalo v minulosti, ale to je pochopitelné vzhledem k situaci, kterou v poslední době máme. Navíc se potkalo se závodem, který se ve stejný víkend konal v Berouně, tak tím to také bylo znát. Ale jinak bych to zhodnotil určitě kladně. Jsou to vlastně naše domácí závody, které se konají v našem městě a pro nás to je vždy zážitek, na který se těšíme. Máme také příležitost ukázat místním lidem, jak vůbec náš klub v Rakovníku funguje.

Představíte čtenářům CK Loko Rakovník?

Máme klub rozdělený do několika skupin. Děti se snažíme nabírat od 6 let, když nastoupí do první třídy na základní školu. Ale občas se stane, že se přihlásí i mladší děti, a tak je přijmeme a začínáme s nimi pracovat. Ze začátku spíše pozorují pokročilejší závodníky a necháme je, aby si také něco vyzkoušely. Trénink jako takový pro ně začíná až později, když už jsou starší a chodí alespoň do první třídy.

To zní zajímavě, jak dále s dětmi pracujete?

Zase je to různé. Někdy trénují pohromadě, jindy odděleně. Hodně nám s tréninky pomáhají také samotní rodiče. U mladších kategorií jde hlavně o to, abychom je vedli od základů. Starší už později trénují více sami, podle připravených tréninkových plánů a liší se to od těch mladších kategorií, jelikož jsou zkušenější, a tak mohou trénovat samostatně. Pak s nimi samozřejmě jezdíme pravidelně na soustředění, jak přes léto, tak i v zimně. Starší závodníci to mají v rámci přípravy a pro mladší to je spíše takový tábor, kde jsou pro ně připraveny všelijaké soutěže a kromě toho se mohou jak oni, tak rodiče dobře pobavit.

Robert Dobrý se narodil v roce 1974 v Rakovníku. Cyklistice se věnuje již 37 let. Svou kariéru zahájil nejprve v silniční cyklistice a také v cyklokrosu. Později přešel na horská kola a zúčastnil se mnoha závodů v různých disciplínách – od nejkratších XCE (cross country eliminátor), přes klasické cross country a maratony až po závody na 24 hodin a několikadenní ultramaratony. Kromě toho, že je stále aktivním závodníkem, tak je zároveň trenérem týmu CK Loko Rakovník. V současné době je také majitelem nově zavedeného obchodu ve Vladislavově ulici – DR. Cyklo, kde poskytuje služby na servis jízdních kol.

DAVID ŠRÉDL