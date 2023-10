S florbalkou již od tří let. Rakovnický klub se stará o děti jak nejlépe může

Přestože venku vládne ještě letní počasí, už více než měsíc se florbalisté připravují na svoje soutěže v tělocvičnách po Rakovníku. Do nové sezóny jsou hráči i trenéři připraveni, dokonce mužská kategorie byla po dlouhých letech oděna do nových zápasových setů. Jaké jsou další novinky, se kterými klub FBC Rakovník vstupuje do dalšího soutěžního ročníku? Nejen o tom povyprávěl ten nejpovolanější, šéftrenér Vít Němeček.

Letní soustředění FBC Rakovník se povedlo. | Foto: FBC Rakovník