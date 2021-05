Po mistrovství světa v Číně, kde jí medaile utekla jen o „vlásek“, se cítila ukřivděná a dokonce přemýšlela o konci své kariéry. Toto rozhodnutí však brzy hodila za hlavu a rozhodla se nadále předvádět své umění mezi šestnácti provazy.

V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěla jak se připravuje na turnaje, o dietách před zápasy, ale i o svém snu reprezentovat svou vlast na olympijských hrách.

Jak dlouho boxujete?

S boxem jsem začala v roce 2005.

Proč jste si vybrala právě tento bojový sport?

Velice mě boxování zaujalo a hlavně hned od začátku mi to šlo velmi dobře. Takže mě to neustále hecovalo dopředu, abych byla stále lepší.

Věnovala jste se i jiným sportům?

Hrála jsem pozemní hokej a chodila plavat. Jinak jsem nakloněna všem sportům.

Dotáhla jste to až do české reprezentace, zajisté to nebyla jednoduchá cesta…

Do reprezentace jsem se dostala celkem rychle, když jsem v roce 2006 porazila naší nejlepší boxerku, která tady dominovala a neměla konkurenci. Po tomto zápase se reprezentace rozhodla, že to se mnou zkusí, a tak jsem tam dodnes.

Kolik zápasů jste v české reprezentaci odboxovala?

Přesné číslo si bohužel nepamatuji, ale určitě už mám za sebou kolem 160 zápasů.

Na jaký okamžik své sportovní kariéry vzpomínáte nejraději?

Je těžké vybrat pouze jednu vzpomínku, jelikož hezkých chvil jsem zažila mnoho, a tak nedokáži říci, která byla nejlepší. Ale ráda vzpomínám na mistrovství světa v Číně, kde jsem obsadila 5. místo a bylo to naprosto skvělé – Velká čínská zeď a podobně. Bylo to moc fajn.

Co vás naopak nejvíce mrzí?

Právě na zmíněném mistrovství světa v Číně mě nejvíce mrzí, že mě obrali v jednom zápase a díky tomu jsem nezískala medaili. Tehdy jsem chtěla dokonce s boxem skončit.

Připravujete se nyní na nějaký turnaj?

Nyní máme již po turnajích a tak máme trochu volnější režim. Příprava nám začíná zase v srpnu a od září začnou první turnaje.

Stalo se vám, že jste box musela použít i mimo tělocvičnu?

Jednou se mi to opravdu stalo na jedné diskotéce, když jsem chránila kamarádku. Ale už je to dávno – tenkrát mi bylo nějakých 18 let. V poslední době se mi nic podobného nestalo.

Jste úspěšná bojovnice, nemají z vás muži někdy nahnáno?

Naštěstí jsem se s tím nikdy nesetkala. Spíše slýchávám podporu a z toho mám obrovskou radost. Je to skvělý pocit.

Jakého svého úspěchu si ceníte nejvíce?

Každý úspěch je samozřejmě skvělý. Asi nemohu říci, který je nejlepší, ale všechny, kterých jsem dosáhla, byly zasloužené a nebylo lehké jich docílit.

Máte vysněný cíl, kterého by jste ráda v tomto sportu dosáhla?

Vždy jsem si přála dostat se na olympijské hry. Letos to pro mě byla poslední šance, alespoň tedy zatím. Bohužel nám zrušili kvalifikace, a tak momentálně ještě nevíme jak to bude dál. Ale je to můj sen.

Jak probíhá vaše příprava na zápasy?

Příprava je vždy dlouhá – od nabírání síly, dynamiky a také trénujeme údery na lapy. Nejdůležitější jsou sparingy a vše se musí jedno po druhém sladit. Popisovat úplně celou přípravu by ale bylo na hodně dlouhé vyprávění.

Máte výrazně upravený jídelníček?

Před zápasy ano. Mám upravenou stravu, abych doladila váhu a podle toho kolik mám navíc, tak se řeší, jak dlouho na dietě budu muset být. Jinak jím úplně normálně, jelikož miluji jídlo a hlavně jsem hodně na sladké.

Koho považujete za svého nejlepšího trenéra?

Každý trenér u kterého jsem se kdy připravovala, mi předal mnoho zkušeností, za které jsem jim velice vděčná. Vybrat pouze jednoho by bylo jednoduše nespravedlivé, jelikož děkuji všem svým trenérům.

Měla jste v bojových sportech vzory, kteří vás inspirovaly?

Vzor jsem nikdy žádný neměla. Vždy jsem chtěla být jen lepší, než všichni ostatní a dělala jsem maximum pro to, abych tohoto svého cíle dosáhla.

Martina Schmoranzová

Narodila se 12. dubna 1987 v Rakovníku. Svou boxerskou kariéru začala v roce 2005 v kladenských oddílech. Je 11tinásobnou mistryní ČR, získala 3x bronz na mistrovství Evropy. Mezi její další cenné úspěchy patří několik vyhraných mezinárodních turnajů. Na mistrovství světa obsadila páté místo. Získala stříbro na šampionátu Evropské unie. V současné době působí v BC Armex Děčín pod vedením trenéra Evgeniye Simachina. Za reprezentaci boxuje od roku 2006.

David ŠRÉDL