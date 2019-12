I. třída – úspěšnost ve čtyřhře po 9. kole

1. Beránek Josef (So. Hředle B) – 7 zápasů (7 výher / 0 prohra) - 100.00% úspěšnost, 2.- 4. Hospodářský Johny a Kadeřábek Milan (oba SK Pšovlky A) a Šebek Tomáš (So. Olešná A) – 9 (8/1) - 88.89%, 5. Procházka Tomáš (So. Olešná A) – 8 (7/1) - 87.50%, 6.- 7. Fabinger František (So. N. Strašecí A) a Kosár Ernest (So. Lány C) – 5 (4/1) - 80.00%, 8.- 11. Pittner Kamil (So. N. Strašecí A), Pacourek Jan (So. Hředle B), Polák Tomáš a Steffl Jan (oba ST Nouzov A) – 9 (7/2) - 77.78%, 12.- 13. Dráždil Milan a Kapoun Ondřej (oba So. Janov A) – 8 (6/2) - 75.00%, 14.- 15. Beneš Petr a Franěk Martin (ST Nouzov A) – 9 (6/3) - 66.67%.

II. třída – úspěšnost ve čtyřhře po 9. kole

1. Dvořáček Jaromír (So. Hředle C) – 8 zápasů (8 výher / 0 prohra) -100.00% úspěšnost, 2.- 5. Vyskočil Jiří ml. (So. Hředle C), Jílek Jaromír (SK Přílepy), Zach František a Miller František (oba So. Rakovník C) – 9 (8/1) - 88.89%, 6.- 7. Koutník Pavel (RC Rakovník B) a Jiříček Jan (SK Přílepy) – 6 (5/1) - 83.33%, 8. Rybáček Lukáš (SK Skryje A) – 4 (3/1) - 75.00%, 9. Bezstarosti Václav (TJ Čistá) – 7 (5/2) - 71.43%, 10.- 12. Jílek Richard a Chovan Dušan (oba Žst. Rakovník) a Bedenk Pavel (TJ Čistá) – 6 (4/2) - 66.67%, 13. Jaroš Ladislav (So. Křivoklát A) – 9 (6/3) - 66.67%, 14. Červený Zdeněk (So. N. Strašecí B) – 5 (3/2) - 60.00%, 15.- 16. Kotek Petr a Novotný Alexandr (oba FC Jesenice) – 7 (4/3) - 57.14%.

III. třída – úspěšnost ve čtyřhře po 9. kole

1.- 2. Bünter Michal a Bouček Jiří (oba So. N. Strašecí C) – 9 zápasů (9 výher / 0 prohra) -100.00% úspěšnost, 3. Amler Milan (So. Janov B) – 7 (7/0) - 100.00%, 4. Veselský Pavel (So. Janov B) – 5 (5/0) - 100.00%, 5.- 6. Pacourek Roman a Tomášek Martin (oba So. Janov B) – 9 (8/1) - 88.89%, 7. Wachtel Radek (SK Šanov) – 8 (7/1) - 87.50%, 8. Pokorný Michal (B. SDH Lubná) – 9 (7/2) - 77.78%, 9.- 11. Hlavata Jiří, Kapoun Milan a Malecký Vít (všichni SK Šanov) – 8 (6/2) -75.00%, 12. Eichenmann Filip (So. Lány D) – 4 (3/1) - 75.00%, 13. Jirák Miroslav (R. Třtice B) – 7 (5/2) - 71.43%, 14. Hrach Radek (So. Všetaty A) – 9 (6/3) - 66.67%, 15. – 17. Hlaváček Jaroslav (So. Všetaty A), Videmann Petr (So. N. Strašecí C) a Vidrich Ferdinand (R. Třtice B) – 8 (5/3) - 62.50%.

IV. třída – úspěšnost ve čtyřhře po 9. kole

1. Halíř Daniel (KST Hracholusky) – 6 zápasů (6 výher / 0 prohra) -100.00% úspěšnost, 2. Beneš Vladimír (KST Hracholusky) - 9 (8/1) - 88.89%, 3. Mauer Leoš (So. Hředle D) – 8 (7/1) - 87.50%, 4. Skoupý Jaroslav (So. Hředle D) – 7 (6/1) - 85.71%, 5. Pelc Petr (SK Pavlíkov B) -7 (6/1) - 85.71%, 6. – 7. Pešek Libor (So. Všetaty B) a Durčiak Josef (So. Křivoklát C) – 6 (5/1) -83.33%, 8. – 9. Dundrová Gabriela (So. N. Strašecí D) a Píša Jiří (TTC Rynholec) – 8 (6/2) -75.00%, 10.- 12. Špička Miroslav (So. N. Strašecí D), Dvořák Jaroslav (So. Hředle D) a Mika Marcel (SK Pavlíkov B) – 9 (6/3) - 66.67%, 13. Vyskočil Jiří st. (So. Hředle D) – 6 (4/2) -66.67%, 14.- 18 . Čechová Eliška a Kadeřábek David (oba SK Pšovlky B), Slepička Vladimír a Šmíd Zbyněk (oba SK Skryje B) a Šíma Robert (So. Křivoklát C) – 8 (5/3) - 62.50%.

V. třída – úspěšnost ve čtyřhře po 11. kole

1.- 2. Tlustý Milan a Tlustý Miroslav (oba SKST Rynholec) – 11 zápasů (11 výher /0 prohra) -100.00% úspěšnost, 3. Pavlíček Vladimír (So. Olešná D) – 10 (10/0) - 100.00%, 4. Rada Jiří (So. Olešná D) – 9 (9/0) - 100.00%, 5. Kruba Viktor (So. Branov) – 7 (7/0) - 100.00%, 6.- 10. Pátek Radek (So. Nesuchyně C), Špaček Michal a Slepička Vladimír (oba SK Skryje C), Chalupa Jan a Cibík Pavel (oba So. Lány E) – 10 (9/1) - 90.00%, 11. Kapoun Miroslav (So. Nesuchyně C) - 9 (8/1) - 88.89%, 12. Houdek Pavel st. (So. Janov D) – 7 (6/1) - 85.71%, 13. Eis Jan (R. Třtice C) – 6 (5/1) - 83.33%, 14. Vitner Luboš (So. Hředle E) – 10 (8/2) - 80.00%, 15. Filip Karel (So. N. Strašecí E) – 9 (7/2) - 77.78%.

Jaroslav Kraus