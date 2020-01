Chodov B – Rakovník A 4:3

Na první střetnutí s Chodovem rakovničtí rozhodně nevzpomínají rádi, když se tenkrát Chodovu povedlo v závěru obrátit výsledek. Nyní hráči Rakovníka předváděli pohlednou hru a na hřišti početní nevýhoda nebyla znát. Rakovničtí nebojovali pouze se soupeřem, ale především se špatnou koncovkou a své šance trestuhodně zahazoval. Naopak Chodov skóroval poměrně lacino.

V polovině zápasu přece jen hráči Rakovníka protrhli střeleckou smůlu a otočili vývoj zápasu ve svůj prospěch. Po několika dalších neúspěšných příležitostech se raději zatáhli na vlastní polovinu, čehož Chodov dvě minuty před koncem zápasu využil a srovnal skóre. Minutu nato přišel zbytečný dvouminutový faul ze strany Rakovníka a soupeř sedm vteřin před koncem dokázal vstřelit rozhodující branku.

Kanadské bodování: Kochánek 1 (1+0), Brotánek 1, 1+0), Pyskatý 1 (1+0), Fišer 1 (0+1), Vích 1 (0+1), Němeček 1 (0+1).

Rakovník A – K. Hora B 4:3

Druhý zápas byl pro hráče Rakovníka výrazně těžší, jelikož únava po prvním zápase v malém počtu byla znát a naopak pro Kutnou Horu to byl teprve první zápas v tento hrací den. Obraz hry se až příliš podobal utkání s Chodovem. Rakovník opět předváděl pohledný florbal, který lemovaly neproměněné šance a zbytečně inkasované góly. Přítomnost několika fanoušků, kteří si našli cestu do kladenské haly, vlila hráčům novou krev do žil.

Závěr zápasu ovládl Rakovník. Nejprve dorovnal jednogólové manko a v poslední půlminutě dokonal obrat. Faulovaný Brotánek využil výhody, narazil si Fišerem a jednou rukou dopravil míček za záda brankáře. V posledních vteřinách si hráči počínali zkušeně a soupeře již k ničemu nepustili.

Kanadské bodování: Fišer 3 (2+1), Brotánek 2 (1+1), Němeček 2 (1+1), Pyskatý 1 (0+1).

Rakovník: Hůla, Strnad – Vích, Němeček, Kochánek – Fišer, Vlk, Pyskatý, Brotánek.

(ab)