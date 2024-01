Netradiční turnaj se odehrál v kněževeské hospodě Na Václaváku. Ve hře byly hlavně svaly napumpované adrenalinem, soutěžilo se totiž v páce. U stolů se sešlo víc než třicet siláků a ti se v I. ročníku Kněževeské páky popasovali ve třech kategoriích.

První ročník Kněževeské páky. | Foto: Veronika Červená

Na přání svých synů se rozhodla kněževeská Darina Matějková uspořádat turnaj v páce. Ke spolupráci přizvala Radka Červeného, siláka, jenž na Rakovnicku propaguje zejména box. A také profesionálního rozhodčího Viktora, jenž dorazil až z Moravy. V sobotu se tak v hospodě Na Václaváku sešla parta nadšenců pro tento neobvyklý sport.

Bojovalo se ve třech kategoriích, do 18 let, nad 18 let a pak také v kategorii leváků, kteří by jinak měli velkou nevýhodu.

Mezi mladíky do 18 let se sešla osmička borců. Nejlepší byl domácí Kristian Matějka a máma-pořadatelka, měla obrovskou radost. Druhý skončil Daniel Ivanškin a třetí Aleš Menzl.

Také do kategorie leváků se přihlásilo osm udatných muromců. Vítězem se stal Samuel Kuta, na 2. místě za sebou nechal Radka Sixtu a třetí skončil další syn pořadatelky Štěpán Matějka.

Nejobsazenější byla kategorie praváků nad 18 let, do níž se přihlásilo 18 účastníků. Vítězství patří Milanu Čapkovi opět před levákem Samuelem Kutou a Sebastianem Schmidtem.

První ročník kněževeské páky se každopádně vydařil a již nyní jsou otevřeny registrace na ročník druhý. Ten se odehraje už na podzim.