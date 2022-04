Teprve byla 8 vteřina, když zazněla halou píšťalka a rozhodčí ukázal na Navrkalovou a Rakovník byl sekání poslán do početní nevýhody. Oslabení ustál, stejně tak několik příležitostí Roudnice, avšak své příležitosti také nedokázal proměnit. Na inkasovanou branku dokázala po skvělé obraně a následném úniku proměnit Kasíková. Vstup do druhé třetiny se rakovnickým povedl, když po tlaku šel do jednobrankového vedení. Bohužel to bylo ze strany Rakovníka vše. Po chybě v přesilové hře dokonce inkasoval. Poté převzal iniciativu soupeř z Roudnice a 7 zásahy zcela ovládl utkání.

Kasíková 1+0, Brabcová 1+0

Marek Pospíšil: „Bez lepení der v sestavě by to už asi ani nebyl ten správný zápas. Tento fakt bohužel do značné míry ovlivňuje naše utkání a má to na ně negativní dopad. Tady se nám dařilo držet krok se soupeřem, ovšem pouze jednu třetinu. Kdy přičtu individuální chyby a malou produktivitu, je z toho výsledek, jaký je. Na konci dubna nás čeká poslední zápas. Věřím, že se vrátíme k tomu, jak jsme hráli většinu sezóny a zakončíme ji výhrou.“

FBC Rakovník: Nezbedová – Navrkalová, Kasíková, Stuchlíková – Kovářová, Brabcová, Procházková, Veverková, Holanová, Kosová

