Do druhého utkání vstupoval Rakovník s malými změnami v sestavě a do branky byl povolán gólman Pospíšil. Od prvních minut se hrál vyrovnaný florbal, což také potvrdil remízový stav prvního dějství. Zlom přišel ve druhé třetině, kdy byla Rakovníku uznána branka po sporné situaci. Poté byla ze soupeře cítit podrážděnost a frustrace. Rakovničtí se i nadále drželi předem daného receptu, kdy se soustředili především na obranu. Bodové hody v tomto zápase zaznamenal Lukáš Pyskatý.

Po téměř roční pauze se rakovničtí florbalisté vydali na první ligové kolo nové sezony do nedaleké haly na Stochov. Z různých důvodu nemohl být první tým FBC v kompletní sestavě, proto byl doplněn o mladé juniory Malého a Humra, kteří si odbyli debut mezi dospělými. Byl úspěšný, mužstvo porazilo béčko Střešovic i Příbram.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.