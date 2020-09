HC 1972 RAKOVNÍK – SLAVIE HR. KRÁLOVÉ 4:4

Utkání s východočeskými reprezentanty bývají vyrovnaná, což se potvrdilo i sobotuína Městském stadionu v Rakovníku.

První poločas vyšel lépe domácím. Nejprve Martin Seemann využil přesnou nahrávku bývalého úspěšného reprezentanta Kotrče na 1:0, ve 20. minutě pak sám nahrál Karafiátovi na druhý gól. Pak se hrálo podle střeleckých not hradeckého Kuličky, který ještě do poločasu snížil a ve 43.minutě pohotovou tečí po trestném rohu srovnal. Trestné rohy pak určily výsledek i v dalším průběhu. Nejprve dvakrát proměnil tuto výhodu Martin Seemann na slibných 4:2, ale závěr patřil jednoznačně hostům. v 58.minutě dorazil do sítě Suchý a v poslední minutě vyrovnal zase po rohu Robin na 4:4.

V neúplné tabulce patří Rakovnickým pátá příčka a čeká je ještě odložený zápas se slovenskou Račou.

Sestava HC 1972: Hraba,J.Seemann- Dašek, Kopřiva, Branšovský, Jan Trejbal, Josef Trejbal, Jahoda, Karafiát, Kotrč, Tran, Prokop, Klaban, Procházka, Skála, M.Seemann. Hrající trenér Pavel Hraba.