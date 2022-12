Souboj ozbrojených složek v Rakovníku: místo zbraní florbalové hole

Na pondělí 12. prosince se chystá do sportovní haly TJ TZ Rakovník 1. ročník turnaje ředitele věznice Oráčov ve florbale. Bitvy v moderním sportu mezi sebou svedou zaměstnanci šesti týmů z různých ozbrojených složek - VS ČR Oráčov, VS ČR Nové Sedlo, VS ČR Příbram, VS ČR Všehrdy, Armáda ČR prpod NS Rakovník a PČR Rakovník.

Ilustrační foto | Foto: Alžběta Brabcová