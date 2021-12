Panthers Praha C – FBC Rakovník 5:3 (3:0/2:1/0:2)

Rakovník vstoupil do utkání proti silným a zkušeným panterkám velmi aktivně. Byl více na balónku, ovšem v zakončení byl bezzubý. Pokusy Brabcové či střela Navrkalové skončily pouze na brankové konstrukci. Tvrdou lekci z produktivity ukázal soupeř, když si v závěru prvního a úvodem druhého dějství během čtyř minut vypracoval čtyřbrankový náskok. Od poloviny utkání Rakovník přidal na aktivitě se snahou s výsledkem něco udělat. Na vstřelenou branku se nadřel mnohem více než jeho protivník a dokázal pouze snížit na dvoubrankový rozdíl.

Kovářová 2+1

Brabcová 1+1

Navrkalová 0+1

FBC Rakovník: Třísková – Navrkalová, Kasíková, Stuchlíková – Kovářová, Nezbedová, Brabcová, Kosová, Procházková, Jankovcová

Dalším stoprocentním kolem udrželi florbalisté čtvrté místo

FBC Rakovník – BUTCHIS 2:0 (1:0/0:0/1:0)

Ve druhém utkání se rakovnické florbalistky chtěly především vyvarovat hrubých chyb, po kterých v prvním zápase dostávaly laciné branky. Úvod se vyvedl, když ve 3. minutě Procházková otevřela skóre. Poté se hra ale vyrovnala, soupeřky se usadily na vlastní polovině a již v zárodku jakékoliv kombinace mařily rakovnické snažení. Ve třetí části byl BUTCHIS lepším týmem a především napadáním dělal problémy s jakoukoliv rozehrávkou Rakovníka. V těchto perných chvílích opět předvedla skvělé zákroky Horáčková v brance. Výhru stvrdila opět Procházková, když potrestala chybu při hře bez brankáře.

Procházková 2+0

Jankovcová 0+1

FBC Rakovník: Horáčková – Navrkalová, Kasíková, Stuchlíková – Kovářová, Nezbedová, Brabcová, Kosová, Procházková, Jankovcová.

Marek Pospíšil měl z posledních dvou zápasů letošního roku rozporuplné pocity. První zápas se pode něj nevyvíjel dle představ. "Hráčky byly hlavou úplně někde jinde, jen ne v zápase, z čehož pramenily zbytečné chyby, které soupeř trestal. Bohužel i přes třetí třetinu, kdy se nám povedlo přepnout do zápasového módu, došlo pouze snížení brankového rozdílu," mrzelo Pospíšila a druhý duel označil za vyrovnanou partií. "Naštěstí se po spolupráci dvou jmenovkyň povedlo vstřelit první gól. Bohužel ani tento zápas moc florbalové podívané nepřinesl, upocené vítězství 2:0 se podařilo stvrdit těsně před koncem do odkryté svatyně soupeře. Tyto dvě střetnutí nastavila jasné zrcadlo o aktuální formě, na které bude nutné do nového roku nějakým způsobem reagovat.“