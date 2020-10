O tradičním soupeři toho Bubáci moc nevěděli, v sezoně totiž ještě nehrál. Nechtěli však nic podcenit a kromě absentujících Lukáše Lva a dua Husáků nastoupili v plné sestavě. To samé nelze říci o týmu Ďáblů, jemuž se souhrou událostí nakupily omluvenky. Přijel tam pouze v šesti hráčích a brankářem Lukášem Jirsou, který v minulosti prošel i strašeckým klubem.

Už proto Nové Strašecí od začátku zápas ovládalo, byť první udeřili překvapivě Pražané a po dorážce šli do vedení. Strašecký celek se však nenechal rozhodit a ještě do konce třetiny, se zásluhou dobré práce dvojice Omrai, Samšuk dostal do vedení. Nejprve první jmenovaný uklízel míček do odkryté branky a následně Samšuk prostřelil Jirsu mezi betony.

Druhá třetina se již odehrávala zcela v režii Nového Strašecí. Ďáblové se odvažovali pouze k ojedinělým výpadům na útočnou polovinu a všem již začínalo být jasné, že už jde jen o to, jak vysoko se výsledné skóre zastaví. O první gól se postaral ranou od modré Štěpán Lev. Následoval ho další obránce Tomáš Duchoň. Jedinou branku v této periodě z hole útočníka vstřelil tradiční střelec Michal Javůrek. Dalšími dvěma přesnými střelci se stali dorostenec Běloušek a podruhé v utkání kapitán Duchoň. Oba se prosadili z předbrankového prostoru. Do šaten se šlo za stavu 7:1 a hosté z Prahy byli zralí na sprchu a cestu domů.

Nové Strašecí si však pro ně přichystalo ještě sedmigólovou nadílku. A nutno říci, že nebýt nepřesností v zakončení, mohl výsledný rozdíl ve skóre být ještě vyšší. Na listinu střelců se zapsali dvakrát Falař, po dobrých nahrávkách od spoluhráčů a Čadek z dorážky před brankou. Duchoň zkompletoval hattrick, Lev propálil Jirsu od modré a Samšuk využil přesilovou hru. Vše završila akce v poslední minutě. Brankář Jan Čadek rozehrál na polovinu hřiště na volného Falaře, který v situaci 2 na 1 vybídl Pateru k upravení skóre na konečných 14:1.