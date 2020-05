V minulých dnech Jiří Nagy jako čtrnáctý v pořadí zakončil čtvrtý ročník cyklistické Vrchařské koruny pražské. Své putování zahájil na květnovou neděli 5. dubna. V osmi etapách ujel 547 km a nastoupal 5665 m. Poslední dvacátý cíl pokořil po více než měsíčním snažení v sobotu 9. května u pomníku císaře Karla VI. v Hlavenci na Praze východ.

„Tečka v Hlavenci byla symbolická, protože jsem se cítil bezmála jako vladař. První ročník jsem totiž dal bez potíží, v rámci druhého to však bylo jen devět vrcholů, než mě zastavilo zranění.“

Po více než roční nucené pauze jste se do pedálů výrazněji opřel až letos na jaře a jako test si naplánoval etapu Kladno – stožár Libové v Libčicích – Klecanský háj – Budeč – Kladno. Nebylo to moc velké sousto?

V cíli bylo jasné, že jsem lapen do pasti. Už nebylo možné korunu nedokončit. Ale jsou borci, kteří berou akci jako soutěž a vrcholy dokáží propojit nonstop jízdou tak jako v prvním ročníku Slaňák Milan „Forrest“ Silný. Převažují ale ti, co se cestou rádi kochají a já patřím mezi ně. Moje tempo bývá opravdu hlemýždí. Dojedu však všude. Jak se říká, pomalu ale jistě.

Z Kladenska zařadili pořadatelé do letošní koruny rozhlednu Líský a rotundu na Budči, nescházely i tři body v hlavním městě, napříč Středočeským krajem například rozhledna Špulka u Benešova nebo vyhlídky a rozhledny nad Slapskou přehradou. Byl jste někde překvapen?

Největší překvapení jsem zažil při pražské etapě s konečnou na Novém Hrádku. Až na posledním kilometru mně došlo, že se z druhé strany blížím k Hrádku, na který se škrábu při běžecké Velké kunratické. Tady evidentně selhalo moje plánování. Na druhou stranu jsem si památné místo konečně prohlédl.

Co nabídl pohled na středních Čechy?

Ujistil mě zase, jak máme krásnou zem. A rád dodávám, že cestou jsem potkával v přírodě mnoho lidí, tudíž konstatuji, že Češi objevují Česko.

Sáhl jste si na dno sil?

Ano. Po sjezdu z ondřejovské observatoře na vrchu Pecný k Sázavě do Chocerad mě čekalo několik stoupání směrem k zmíněné Špulce na kopci Březák. Při představě, že mě čeká ještě nějakých patnáct kilometrů, jsem byl hodně dole. Vážně jsem se zamýšlel, že kolo hodím na vlak. Jsem ale rád, že jsem nevyměkl, i když jsem navíc ještě zabloudil. Nakonec to bylo celkem 96 km.

Může si Vrchařskou korunu pražskou vyzkoušet každý?

Myslím, že ano. Nezáleží na výkonnosti a už vůbec ne na věku. Určitě každému rozšíří obzory. Navštívíte místa, která neznáte a možná byste ani nikdy nepoznali. Nikdo nikomu nic nediktuje a je pouze na vás, kde a kdy začnete a kdy a kde skončíte.