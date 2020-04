Martin Kettner (33 let) je stolní tenista KST Rakovník, který hraje III. ligu. Věnuje se také trénování mládeže a organizování sportovního života v KST a v rakovnické sokolovně. Aktivně sportuje i v době koronaviru. Bydlí v Rakovníku.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Pracovně ne, takže sportuji jako předtím odpoledne a večer, ale je to omezení kontaktu s kamarády, třeba se spoluhráči z KST jsme se pořádně neviděli od března, na druhou stranu je víc času trávit chvíle s těmi, kteří jsou normálně více vytížení nebo třeba pracovně dál od domova. Chodil jsem hodně do nového bazénu, což je taky zatím pryč, netrénujeme v sokolovně a celkově je to víc obav z kontaktu s lidmi na veřejnosti, v obchodech.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Jak se udržujete v kondici?

Hlavně sportuji venku, hodně jezdím na kole, běhám v přírodě, trávím čas na zahradě, z dalších sportů je to třeba i tenis. Soutěž nám začne na podzim, čas na stolní tenis přijde tak koncem srpna.

Co vás karanténa naučila?

Určitě víc vařit. Zkouším nové věci podle receptů včetně omáček a třeba pečení bábovky a koláčů. Postupně se zdokonaluji.

Na co se těšíte, až nouzový stav skončí?

Na obvyklé kontakty s lidmi, na pravidelné návštěvy rakovnického bazénu, na to, že se uvolní různá omezení.

Miroslav Koloc