Adriana Štolcová je dvanáctiletá jezdkyně národních jezdeckých soutěží, připravuje se v hředelském Jezdeckém klubu Spongilit.

Jak moc vám současná opatření omezila sportovní život?

Vzhledem k tomu, že máme koně doma a trénuje mě mamka, tak jsem nebyla omezena tolik, jako tomu bylo u jiných sportů a sportovců. Vydaná omezení naštěstí opohybování koní za určitých podmínek umožňovala. Co bylo a je nepříjemné, je jízda na koni v roušce.

Jak se udržujete v kondici?

Je to asi zvláštní, ale v kondici se udržuju víc než v době bez omezení. Zapojila jsem se do péče o všechny koně doma a vzhledem k tomu, že jich je dvanáct, je to už na těle znát. Dříve jsem v ruce držela hlavně mobil, teď to jsou vidle, koště a otěže (smích).

Co vám současná doba dala?

Dala mi možnost zjistit, co obnáší každodenní péče o dvanáctihlavé stádo sportovních a školních koní a že nelze si prostě říct, dneska se mi nechce, nechám to na jindy. Ve škole jsme najednou byli nuceni být ze dne na den dost samostatní a než jsem se s tím úplně srovnala, mi také chvilku trvalo. Takže mě současná doba postrčila k tomu být víc samostatná a zodpovědná.

Na co se těšíte, až karanténa skončí?

Těším se na kamarádky, kamarády a musím přiznat, že se mi stýská po škole a spolužácích, takže se těším i na školu. Co se sportu týče, tak se těším na možnosti účastnit se sportovních soustředění a hlavně se těším na závody.