Vít Němeček (31 let) je rakovnický florbalista, ale také hlavní trenér FBC Rakovník, za který hraje už devět let. V době nouzového stavu je nucen pracovat z domova, který má v bytovce, v níž žije sám.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Soutěž skončila v podstatě ze dne na den. Měli jsme přibližně měsíc do konce florbalové sezóny. Chodím také hrát rekreačně lední hokej a tam jsme to měli úplně stejně. Omezení vnímám jen v tom, že si nemůžu s přáteli jít nic zahrát. Ale to samozřejmě chápu, respektuju a dá se to přežít.

Jaký domácí trénink byste doporučil?Jak se udržujete v kondici?

Po sezónní zátěži u mě na řadu přichází regenerace a kompenzace. To znamená kolo, posilování a běh výklusem. Kdo má tu možnost, tak doporučuji posilování a koordinační cvičení.

Co vás karanténa naučila?

Opět mi připomenula, že nic není samozřejmost a nemusí trvat věčně.

Roušku jste ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Už když se to v republice rozbíhalo, obdržel jsem pro sebe a rodinu respirátory.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

U mě jde v první řadě hlavně o to, aby se situace stabilizovala a v ohrožení nebyl již žádný občan. Ale pokud jde "sobecky" o mě, tak až si půjdeme s přáteli zahrát nějaký sport a třeba si sedneme na jedno-dvě točený (smích).

