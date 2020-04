Sofie Ortmannová (13 let) z Rakovníka závodí ve sportovním aerobiku 11 - 13 let v kategorii single a s týmem v kategorii performance. Nastupovala v nejvyšší výkonnostní třídě a za největší úspěch v loňském roce považuje postup na mistrovství České republiky v obou kategoriích.

Jak moc ti současná omezení při šíření epidemie omezila sportovní život?

"Současná opatření mi zabraňují dělat věci, které jsem dříve brala jako samozřejmost. Mohla jsem chodit do školy, na tréninky, kde jsem se pravidelně vídala s kamarády, lidmi, co mám ráda, a nikdo mi v tom nebránil. Opatření mi vzala možnost ukázat natrénované sestavy na závodech."

Jak se udržuješ v kondici?

"Snažím se co nejvíc, abych byla připravená na podzimní sezónu. Snažím se střídat běh, kolo a kolečkové brusle. Nesmím taky zapomínat na trénování sestav a prvků, v tom mi pomáhají trenérky a hlavně trenérka Šárka, která mně a mojí mladší sestře Simoně pravidelně posílá tréninkové plány pro lepší motivaci a cvičení, za což jsme opravdu moc rády."

Co ti karanténa naopak dala?

"Nelehkou dobu trávím hodně s rodinou. Máme na sebe víc času, který společně využíváme ke sportování, odpočinku i procházkám v lese. Naučila jsem se šít roušky, péct domácí pečivo a něco dobrého uvařit, snažím se i pomáhat doma a na zahradě."

Na co se těšíš, až všechna ta omezení skončí?

"Asi nejvíc na to, až půjdu ven bez obav, že si doma zapomenu roušku, navštívím babičku s dědou, půjdu do školy, na kroužku výtvarky si něco hezkého nakreslím, na tréninky a že si jen tak někam vyrazíme s kamarády."

Miroslav Koloc