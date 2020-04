Sára Plutinská (17 let) je hráčkou florbalového FBC Rakovník, která florbal hraje jen rok, ale hodně se zlepšuje. Je z Rousínova, kde žije v domku se zahradou s rodinou a přítelem. Studuje na Gymnáziu Zikmunda Wintera v Rakovníku, aktuálně jen z domova.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Tréninky mi dost chybí, doma se na to nedokážu tak moc soustředit jako na tréninku. Když do toho musím jít sama, moc se mi nechce.

Jak se udržujete v kondici?

Když mám chvilku čas, tak si jdu zaběhat nebo se projet na kole. Jsem ráda, že žiji v malé vesničce, kde je spousta míst, kam si mohu jít zaběhat a u toho si užívat samotu a krásu přírody. Někdy jsou však dny, kdy se mi běhat ani jezdit na kole nechce, v tu chvíli chodíme s přítelem vyčistit si hlavy do lesa.

Jaký domácí trénink byste doporučila?

Určitě běh, při kterém se člověk skvěle odreaguje. Pokud někdo nemá rád běhání, může zkusit třeba posilování, díky karanténě mnoho fitness trenérů zveřejňuje své cviky online.

Co vás karanténa naučila?

Že se dá učit i z domova. Myslím si, že by to mohla být dobrá věc někdy v budoucnosti. Samozřejmě by se studium přes internet muselo ještě různě vylepšit, ale rozhodně by to bylo fajn.

Roušku jste ušila vlastní nebo jste ji dostala? Případně od koho?

První roušku mi opatřil přítel od Klárky Khunové, další roušky jsem ušila pro sebe a pro rodinu už sama.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Až se zase setkám se svými kamarády, budeme moci sedět všichni někde na trávě a užívat si společně léta. Taky se těším, až budeme moci udělat oslavu narozenin, protože většina kamarádů v době karantény oslaví osmnáctiny, včetně mě. V neposlední řadě se těším na tréninky, na kterých se budu moci zlepšovat na další sezonu, která letos už byla ukončena.