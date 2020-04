Lukáš Pyskatý (24 let) je rakovnický florbalista. Za FBC hraje už od deseti let a vyrostl v oporu A mužstva. Lukáš pracuje ve společnosti Valeo v době nouzového stavu přebývá buď v zaměstnání nebo v rakovnickém paneláku s přítelkyní.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Určitě hodně, hraji kolektivní sport a kolektivní sporty jsou to, čemu se věnuji nejvíce. Nemusí jít jen o florbal.

Jak se udržujete v kondici?

Snažím se chodit běhat, sem tam si zacvičit na venkovním workoutovém hřišti. Ze začátku jsem chodil běhat každý den, následně jsem začal doma kompletní rekonstrukci, takže už chodím jen občas.

Jaký domácí trénink byste sportovcům doporučil?

Existuje spousta zajímavých videí od lektorů, myslím že nějaký kruháček je úplně ideální varianta. Nicméně já doma cvičím nerad, cvičení je pro mě i duševní relax a proto jsem rád na čerstvém vzduchu, nejlépe někde v klidu.

Co vás karanténa naučila?

Vzhledem k tomu, že dělám rekonstrukce, naučil jsem se během ní dost nových věcí. Zároveň rád vařím a tím, že jsem víc doma, tak vařím častěji. Sem tam experimentuju, takže jsem se naučil i pár nových pokrmů.

Roušku jste ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Roušky šije babička mojí přítelkyně, která jí s tím pomáhá, tudíž o roušky nemáme nouzi.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Jelikož jsme měli jet s chlapama z florbalu na dvoudenní zakončení sezóny do Šlovic, které nakonec padá, tak na nějakou podobnou akci, kterou uskutečníme, hned jak to bude možné.