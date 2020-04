Rakovnický deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku rakovnických sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila?

Ema Trnková | Foto: archiv E. Trnkové

Ema Trnková (12 let) se věnuje v Rakovníku sportovnímu aerobiku, v loňské sezóně závodila v druhé nejvyšší třídě v kategorii 11 -13 let a přes medailové úspěchy si zajistila postup do nejvyšší třídy. Zároveň startovala s týmem v 1. výkonnostní třídě na mistrovství České republiky, kde děvčata obsadila 6. místo.