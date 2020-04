/SERIÁL/ Rakovnický deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku rakovnických sportovců. Co dělají během nouzového stavu, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Na řadě je první z mužů: golfista Jan Cafourek.

Šanovský profesionální golfista Jan Cafourek. | Foto: Ota Mrákota

Jan Cafourek (32 let) je profesionální golfista původem z Šanova. Golf hraje už 18 roků, ale pouze 6 let jako profík. Nastupuje za klub Golf Resort Black Bridge. Bydlí na Homoli s přítelkyní a dcerou v bytě se zahradou, navíc to mají kousek do lesa. I to jim v současné situaci pomáhá lépe překonat situaci.