VALENTÝNA KARHÁNKOVÁ je šestnáctiletá aerobička z rakovnického klubu Diamond Angels Academy. Bydlí v Rakovníku a zatím studuje. Aerobiku se věnuje od pěti let, takže letos již trénuje 12 roků. Celkem čtyřikrát týdně a před závody i o víkendu. Závodí na nejvyšší úrovni v České republice, v organizaci Fisaf v 1. výkonnostní třídě. Žije s tátou a bratrem.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Karanténa mi aerobikový život omezila neskutečně. Byla jsem těsně před startem závodní sezony. Takže jsem měla hlavně natrénovanou fyzičku i najeté sestavy, tak abych je zacvičila v té nejlepší kondici.

Jak se udržujete v kondici?

Snažím se denně cvičit. Cvičení každý den střídám. Obden běhám nejméně pět kilometrů. Denně se snažím cvičit silové prvky ze sestavy (kliky, skoky, pády, zvedačky na rukou – presy). Každý den dávají naše trenérky nějaké tréninkové výzvy (natočí video a já se snažím to podle toho zacvičit), sdílí to pak na sociálních sítích na našich klubových stránkách. Je to pro mě aspoň trochu zábava a samozřejmě motivace.

Jaký domácí trénink byste doporučila všem?

Takový domácí trénink, který každému nejvíce vyhovuje pro jeho sport, hlavně jakýkoliv a pestrý, tak aby ho to bavilo. Ale myslím, že ten kdo je zvyklý skoro denně sportovat, tak mu tréninky a jeho sport moc chybí a snaží se cvičit.

Co vás karanténa naučila?

Jsem studentka, takže mi dost času zabírá škola (ale to i když není karanténa). Spíše je to teď samostudium. Z domácích prací asi více být samostatná s přípravou jídla pro mne a mého staršího bratra.

Roušku jste si ušila vlastní nebo jste ji dostala. Případně od koho?

Roušku jsem dostala od kamaráda, ušila mi jí jeho maminka.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Moc se těším na úplně obyčejný život: jít do školy, vidět spolužáky a jít s nimi o volnou hodinu do cukrárny a popovídat si, zasmát se s nimi, pak utíkat na trénink a pořádně si s holkami zatrénovat, zasmát se. Moc mi chybí i učitelé. Jít se jen tak projít a zaběhat si bez roušky a bez toho abych někoho potkala. Jít do kina a také vidět se se zbytkem mojí rodiny s babičkou, dědou, strejdou, tetou a bratranci. Už se moc těším, až toto období bude za námi a moc si přeji, aby už nás to nikdy nepotkalo.