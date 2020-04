/SERIÁL/ Rakovnický deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku rakovnických sportovců. Co dělají během nouzového stavu, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Další v řadě je špičková česká florbalistka Martina Řepková.

Martina Řepková (vlevo) v souboji s Lotyšskem. | Foto: Martin Flousek/ ceskyflorbal.cz

Martina Řepková (24 let) je česká reprezentantka ve florbale. V národním týmu má důležitou roli střelkyně a to samé ve svém aktuálním klubu Fat Pipe florbal Chodov. S florbalem začínala Martina před deseti roky, sedm let už ho hraje vrcholově. S Chodovem má jeden mistrovský titul, s národním týmem byla třikrát na MS čtvrtá. Žije v Rudě u Nového Strašecí a dojíždí na západočeskou univerzitu, kde studuje tělocvik a zeměpis. Žije v rodiči v domě se zahradou.