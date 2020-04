Rakovnický deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku rakovnických sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Dnes zakladatel rakovnického hokejbalu Miroslav Tlustý.

Miroslav Tlustý | Foto: archiv M. Tlustého

Je mu padesát let, přesto stále aktivně hraje. Srdce, mozek i duše rakovnického hokejbalu Miroslav Tlustý. Borec, který s míčkem na asfaltu začínal v roce 1986 v Kladně, ale později založil hokejbal také doma v Rakovníku a postupně mu s dalšími srdcaři pomohl dostat až na nejvyšší možnou úroveň – do české extraligy. Tu si jako veterán Míra Tlustý i sám zahrál. Aktuálně se i on musí bez hokejbalu obejít, ale práce má jako vedoucí hospodářské správy Domova seniorů v Rakovníku pořád hodně. Nouzový stav přežívá částečně v práci, částečně doma v paneláku. „A když je pěkné počasí, tak mám posilovnu na chatě s lopatou a kolečkem,“ usmívá se Miroslav Tlustý, který většinu volného času nyní tráví s rodinou.