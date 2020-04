Olivia Prokopová (25 let) pochází z Rakovníka, kde také bydlí. Přechodně však přebývá také v americkém Houstonu (Texas), kde se nachází právě teď. Je profesionální hráčkou Adventure golfu / amerického minigolfu (hraje za klub Putt golf club JM20), v němž získala už řadu úspěch včetně triumfu na slavném turnaji US Open. Adventure golf hraje už tří let, celkem tedy 22 roků. od osmnácti je profesionálkou. Aktuálně žije v bytě s přítelem.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Karanténa mi dost omezila můj sportovní život. Jsem v USA, kde jsem měla odehrát několik turnajů, bohužel se zrušily. Také se nám zrušilo US Open, které mělo být v květnu. Navíc se nemohu ani kvalitně připravovat na hřišti, jak jsem plánovala, jelikož tady v Texasu máme každý den přes 30 stupňů Celsius, což by byla ideální příprava.

Jak se udržujete v kondici?

I když je karanténa, tak pořád jsem v tréninkovém procesu. Mám doma přenosnou jamku a pořád trénuji. S přítelem vymýšlíme různé kombinace úderů, abychom nevyšli z úderu, jelikož on je také profesionální hráč Adventure golfu. Jsou to sice ztížené podmínky, ale na ty jsem zvyklá. V kondici se udržuji jako doposud, cvičím podle firmy Ladylab, která se specializuje na doplňky stravy a mají také svá videa, které předcvičuje profesionální fitness trenérka Míša Mrázková. Také chodím běhat, to zakázané nemáme, tak se občas chodím provětrat ven.

Jaký domácí trénink byste doporučila všem?

Nedá se konkrétně doporučit trénink, ale určitě bych doporučila všem dělat svůj sport i doma, jestli se to dá a když ne, tak určitě nějaké domácí cvičení, na internetu je toho spousty.

Co vás karanténa naučila?

Řekla bych, že vážit si, že je člověk zdravý, ale to mě nenaučila karanténa. Možná i to, že by si měl člověk více vážit toho, co má a že měl možnost svobodně cestovat a měl by si vážit každé chvíle strávené s rodinou. A také jelikož ráda peču, tak je čas zkoušet i něco nového, takže bych měla pár nových receptů.

Roušku jste si ušila vlastní nebo jste ji dostala. Případně od koho?

My nemáme povinnost nosit roušku, nikdo jí tady v Houstonu nenosí, takže ani já jí nemám.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Moje odpověď je asi jasná. Na trénink na hřišti a také na turnaje, jestli se tento rok nějakého ještě dočkám. Hlavně na celkovou svobodu!