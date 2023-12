V sobotu 9. prosince 2023 vyvrcholila Národním finále v Kladně celorepubliková soutěž Sportovní den mládeže pro děti a mladé sportovce. Kladenská sportovní hala hostila tento šampionát vůbec poprvé v historii a o krásné sportovní momenty nebyla nouze. Na finálovou akci v Kladně se účastníci nominovali postupem z kvalifikačního turnaje, kterých se během roku napříč republikou uskutečnilo celkem 250. Někteří úspěšní finalisté z loňského ročníku soutěže obdrželi od pořadatele soutěže divokou kartu.

Během sobotního dne se ve sportovní hale odehrálo 150 utkání v soutěžním pětiboji, který zahrnoval fotbal, florbal, házenou, frisbee a tenis. Na šampionát do Kladna dorazilo 280 účastníků ze všech koutů České republiky, kteří byli následně rozlosováni do 32 soutěžních týmů. V každém soutěžním týmu se setkali děvčata a chlapci napříč ročníky od 1. do 9. třídy základní školy a v zastoupení nejrůznějších měst a obcí. Cílem každého týmu v dopoledním programu bylo získat dostatek bodů a výher ve svůj prospěch, a probojovat se tak do „Hlavní soutěže“. Pro poražený tým byla následně připravena soutěž o „Cenu útěchy“.

Hlavní soutěž:

1. místo – tým F2 – Jiří Kapras (Stráž nad Nisou), Tomáš Zarycký (Kopidlno), Karolína Štočková (Vratislavice nad Nisou), Erik Ambrož (MČ Brno – Vinohrady), Tereza Bobková (Kladno), Matěj Kučera (Kladno), Jiří Louda (Smečno).

2. místo – tým N2 – Karolína Krulická (Kolín), Lucie Tíková (Lány), Ondřej Maryška (Kladno), Matyáš Tůma (Žebrák), Gabriel Lukáš (Votice), Ondřej Páša (Pyšely), Barbora Smolíková (Slavičín), Kryštof Kornalík (Zbiroh).

3. místo – tým K1 – Kristýna Brablecová (Andělská Hora), Ondřej Galler (Klášterec nad Ohří), Matěj Bulíř (Dolní Bousov), Petr Bořkovec (Votice), Matyáš Mičuda (Nová Role), Adam Masák (Kopidlno), Václav Kračmar (MČ Praha 15), Dominik Mušek (Mochov).

Cena útěchy:

1. místo – tým C2 – Ondřej Bašus (Lysá nad Labem), Michal Novotný (Chrudim), Melánie Marešová (Stráž nad Nisou), Michael Gagne-Hall (MČ Praha 12), Jiří Petrýdes (Hejnice), Anežka Lázničková (České Budějovice), Daniel Volavý (Veselí nad Lužnicí), Vojtěch Hanšpach (Dětřichov).

2. místo – tým L1 – Štefan Petrila (Aš), Dominik Vaško (Klášterec nad Ohří), Ondřej Mlejnek (Hrádek nad Nisou), Jan Černý (Vratislavice nad Nisou), Martin Pařík (Pyšely), Patrik Füzéri (MČ Praha 12), Sebastian Surovec (MČ Praha 5), Patrik Postava (Slavičín).

3. místo – tým E1 – Bedřich Breburda (Říčany), Šimon Zelinka (Úpice), Jan Vychodil (Uničov), Tadeáš Vojta (Nová Role), Jakub Kemr (Kopidlno), Amálie Rusnáková (Hrádek nad Nisou), Jindřich Hanzlík (Vroutek).

Do finálového penaltového rozstřelu o národního vítěze soutěže pro rok 2023 v Kladně postoupili členové týmu F2. Celkové prvenství v napínavém souboji mezi spoluhráči získal kapitán týmu, finalista Jiří Kapras ze Stráže nad Nisou, který vyhrál vítěznou trofej soutěže po zisku 14 z 15 bodů. Stříbrnou pozici po zisku 10 bodů si zajistil hráč Tomáš Zarycký z Kopidlna. Sportovkyně Karolína Štočková, která reprezentovala Vratislavice nad Nisou, si odvezla z Kladna bronzové umístění mezi jednotlivci za vstřelených 9 bodů.

Nejlepší účastníci šampionátu v Kladně obdrželi vítězné trofeje, diplomy a věcné odměny od náměstka primátora Františka Bureše a kapitána hokejových Rytířů Kladno Radka Smoleňáka.

Dorazili také další talentovaní reprezentanti České republiky z Kladna: hokejista Jiří Ticháček a florbalista Matyáš Bachmaier.

Národní finále v Kladně se konalo pod záštitou statutárního města Kladna, Sportovních areálů města Kladna, Středočeského kraje, Národní sportovní agentury, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jan Váňa