A hned vytahují z rukávu dvě brazilská esa. Jejich jména stojí za připomenutí. Aldemir da Silva Júnior se na stovce pyšní osobním rekordem 10,13 a na dvojnásobné trati je ještě rychlejší. Osobák účastníka mistrovství světa 2019 v Dauhá a medailisty Iberoamerických her má hodnotu 20,15.

„Olympionik z Ria poběží v Kladně obě tratě a není vyloučeno, že by se na dvoustovce mohl utkat s naším výborným čtvrtkařem Matějem Krskem, který by si s atraktivním soupeřem poměřil rychlostní parametry. Zatím jde ale pouze o nápad,“ sdělil Deníku ředitel mítinku Jakub Kubálek.

O zástupce země karnevalů a samby nebude ochuzena ani kategorie žen. Na obou nejkratších distancích se představí i Rosângela Santosová, která také startovala na MS v Dauhá.

Na předcházejícím šampionátu v Londýně běžela finále stovky a loni vyhrála jihoamerické mistrovství v hale. Závodnice s osobním maximem 10,91 bude v Kladně těžko hledat konkurentku.

VELKÝ ZÁJEM Z CIZINY

Kladenský mítink si získává ve světě stále větší zvuk a organizátoři nemají problémy s obsazováním startovní listiny. Naopak.

„Atleti se nám hlásí sami. Dokonce chtějí přijet na vlastní náklady, vzkazují, že si všechno zaplatí a nebudou mít žádné požadavky. V minulosti jsme mívali opačné problémy, ale letos jsem nucen konstatovat, že mi rve srdce, když některé závodníky musíme odmítat,“ přiznal ředitel.

„Kdybych měl akceptovat všechny zájemce, tak nám u technických disciplín vznikne příliš velký počet soutěžících, a to by bylo na úkor kvality závodu. Dlouho by se čekalo na pokusy. Druhým faktorem je to, že na start kvalitní soutěže chceme dostat kladenské atlety,“ pokračoval Kubálek.

Velký zájem o Kladno hází je zřejmě způsobený snahou nominovat se v silné konkurenci na OH a také nedostatkem závodních příležitostí v postcovidové době.

„Někteří organizátoři váhají s pořádáním mítinků, a když se nějaký objeví, je po něm sháňka,“ dodal.