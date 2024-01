Srdnatý výkon Rakovníka přinesl jednu výhru. Sešívaní odjeli s devítkou

Do dalšího ligového kola se vydali florbalisté FBC Rakovník bez klíčových hráčů Kochánka a Vícha, když první jmenovaný kvůli operaci křížového vazu pravděpodobně do této sezóny již nezasáhne. Do sestavy byl naopak již podruhé zařazen junior Somol, který se zařadil do lajny ke Koláčkovi a Fišerovi, kteří mají naopak zkušeností na rozdávání. Mužstvo nakonec uhrálo výhru proti Slavii, padlo však s Kladnem.

Lukáš Pyskatý si proti Slavii s chutí zastřílel, dal 4 branky. | Foto: Alžběta Brabcová