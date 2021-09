"Sešlo se tu hráček a hráčů nad očekávání a v turnaji si volejbal užívá hned deset týmů. Počasí, občerstvení, diváci, to všechno přispívá k výborné náladě."

A co současnost a nejbližší budoucnost?

"Tak určitě je to, když se tu na konci devadesátých let a na začátku nového tisíciletí hrály ligové soutěže s velkým zájmem diváků, nejvyšší republikovou soutěž si svého času zahrály také výborné dorostenky."

Co s odstupem času považujete za největší úspěch rakovnického volejbalu?

Na oslavách 100 let českého i rakovnického volejbalu se odehrál posvícenský turnaj. | Foto: Miroslav Koloc

/FOTOGALERIE/ Rakovnické posvícení 2021 přineslo i další ze sportovních lákadel prožití slunečné první zářijové soboty, kterým bylo výročí 100 let českého a zároveň rakovnického volejbalu.

