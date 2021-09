Na volejbalových kurtech rakovnické sokolovny volejbalisté pod taktovkou předsedy VK Rakovník Petra Němečka uspořádali turnaj příchozích smíšených týmů, který přilákal téměř sedmdesát zájemců všech generací včetně už ikony rakovnického volejbalu a dnes rozhodčího Jiřího Němečka. Byl tak i místem pro setkání bývalých i současných spoluhráčů a těch dříve narozených s nejmladšími nadějemi volejbalu v Rakovníku. Mezi své kamarády a spoluhráče přišli i bývalí výborní volejbalisté, starosta města Luděk Štíbr a senátor a radní Ivo Trešl.

Spokojený s vysokým zájmem o výroční turnaj byl i předseda VK Rakovník Petr Němeček, který Rakovnickému deníku odpověděl hned na několik otázek.

Co s odstupem času považujete za největší úspěch rakovnického volejbalu?

"Určitě to, když se tady na konci devadesátých let a na začátku nového tisíciletí hrály ligové soutěže s velkým zájmem diváků, nejvyšší republikovou soutěž si svého času zahrály také výborné dorostenky."

A co současnost a nejbližší budoucnost?

" Máme volejbalové týmy dospělých a je pravda, že řada hráčů i hráček věkem postupně končí s aktivní kariérou. Lepší situace v mládeži je s dívkami, které se daří díky trenérkám k volejbalu motivovat, je otázkou, kolik z dnešních žákyň u sportu zůstane i přes kritické období puberty, ale buďme optimisty."

Jak jste spokojený právě dnes na stoleté oslavě?

" Sešlo se tu hráček a hráčů nad očekávání a v turnaji si volejbal užívá hned deset týmů. Počasí, občerstvení, diváci, to všechno přispívá k výborné náladě."