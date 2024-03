V rámci předposledního kola základní části divize stolních tenistů bylo na programu střetnutí sousedů. Sobotní klání Šanov zvládl bez ztráty kytičky a domácí Brandýs nad Labem vypráskal 10:0. Naopak rakovnický KST nedokázal dotáhnout žádné ze dvou závěrečných utkání proti Spartaku Čelákovice a nakonec se obě družstva rozešla smírně.

Stolní tenisté Šanova a KST Rakovník se blíží k závěru sezony. | Foto: Alžběta Pyskatá

KST Rakovník A – Spartak Čelákovice A 9:9

TTC Brandýs n. L A – TJ Šanov 0:10

V neděli se odehrálo očekáváné derby v rakovnické Sokolovně. Úvod 20. kola bylo velmi vyrovnané, když Přibík s Vojnou ve 4 setech přehráli dvojici Koděra – Jan Cafourek. Naopak úspěšným párem Šanova byl Miroslav Štepka s Tomášem Cafourkem. V první sérii zápasů dokázal favoritu sekundovat pouze Přibík, který 3:0 zvládl utkání proti Janu Cafourkovi. Poté však zbytek klání bylo v rukou hostů. Filip Koděra, Miroslav Štepka a Tomáš Cafourek byli ve svých singlových duelech stoprocentní.

KST Rakovník A – TJ Šanov 2:10

„V tomto herním kole jsme považovali obě utkání za povinné výhry. V sobotu nenastoupil nejlepší hráč domácích Šejvl, což jistě přispělo k tak hladkému vítězství. Nedělní výsledek za mě odpovídal předvedeným výkonů,“ zhodnotil herní víkend šanovský Filip Koděra.

Rakovník se nevyhne bojům o udržení soutěže, naopak Šanov bude tradičně sezónu zakončovat bojem o postup do ligy. „Hrát play off s pěti hráči na soupisce je velmi složité. Máme zkušenosti z předchozích let, ale necháme baráži volný průběh, vynasnažíme se a uvidíme, jak to tentokrát dopadne,“ s ohledem na minulosti realisticky pohlíží na závěr sezóny Filip Koděra.