Foto: Stolní tenisté to dokázali! Do Šanova se po roce vrací třetí liga

Po dlouhých osmnácti letech, především z důvodu zranění, vloni stolní tenisté Šanova sestoupili do divize. Celá letošní sezóna ukázala nadvládu a kvalitu šanovských hráčů a ani v play off nezaváhali a zaslouženě vrací se do vyšší soutěže. „Odskočili jsme si na rok do kraje a nyní se vracíme tam, kam patříme,“ okomentoval Filip Koděra úspěšný závěr sezóny a návrat do III. ligy.

Do Šanova se po roce vrací třetí liga stolního tenisu. | Foto: Alžběta Pyskatá