Strašecí se bude loučit, Rakovník čeká bitva o čelo tabulky

Už s vědomím, že nemohou postoupit do vyřazovacích bojů, a s okleštěnou sestavou vyrazili hokejbalisté Nového Strašecí do Ústí nad Labem, kde v dalším kole I. ligy prohráli s Ještěry. Ve druhé lize měl aktuálně druhý Rakovník volný los, ale v sobotu 22. dubna se doma představí proti Hostivaři B (15:00). Ve středu pak nastoupí na půdě vedoucích Rafanů Praha, to bude magnet.

Nové Strašecí opět nestačilo na Ještěry z Ústí. | Foto: Jiří Duchoň